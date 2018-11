Inauguration d'un accélérateur de particules ultra-puissant au Brésil

Le président brésilien Michel Temer a inauguré mercredi à Campinas, près de Sao Paulo, l'accélérateur de particules Sirius, présenté comme l'installation scientifique la plus grande et la plus sophistiquée du pays.

«On dit toujours que le Brésil est un pays d'avenir. Avec cette inauguration, on peut dire que l'avenir est déjà arrivé», a affirmé le chef de l'État, cité par l'agence publique Agencia Brasil.

Projet pharaonique estimé à 1,8 milliard de réais (environ 420 millions d'euros), Sirius est une source de rayonnement synchrotron de 4e génération.

Il n'existe qu'un seul autre accélérateur de particules de ce type au monde, le MAX IV, en Suède.

Il ressemble à un grand stade de football et occupe une surface de 68.000 m2.

Le synchrotron est une source extrêmement puissante de faisceaux de lumière produits par des électrons de haute énergie circulant dans un anneau de stockage. Celui de Sirius mesure 518 m.

Il permettra d'analyser en détail les microparticules. D'après le site d'information G1, avec Sirius, une recherche qui prend dix heures actuellement avec les équipements les plus avancées au monde ne prendrait que dix secondes.

L'accélérateur de particules brésilien permettra notamment de mener des recherches sur la santé, avec des études du cerveau pouvant faire évoluer la lutte contre les maladies dégénératives telles qu'Alzheimer ou Parkinson.

Dans le domaine de l'énergie, il peut permettre de concevoir des batteries à plus longue durée, de plus petite taille et à moindre coût.

Les faisceaux de lumière doivent commencer à circuler dès mercredi, à titre expérimental, mais les scientifiques ne pourront commencer les travaux qu'au second semestre 2019 et le chantier devrait être totalement terminé en 2021.