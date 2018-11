La ministre McCann assure avoir déjà des solutions pour les urgences

Le gouvernement Legault entend s’attaquer au temps d’attente dans les urgences en réglant les «problèmes qui n’ont jamais été réglés» par le passé.

«Ce qu’on compte faire, c’est une réforme de fonctionnement, une réforme d’accès, une réforme clinique pour les citoyens du Québec. Ça, ça n’a jamais été fait et c’est pour ça qu’il y a des problèmes dans les urgences», a commenté la ministre de la Santé, Danielle McCann, en entrevue à LCN, mercredi.

«Le Journal de Québec» révélait mercredi que le temps moyen d’attente sur civière a augmenté en 2018-2019 comparativement à l’année précédente, une première en trois ans de réforme Barrette. La Montérégie et les Laurentides obtiennent les pires résultats, avec plus de 16h d’attente sur civière en moyenne.

Même si la ministre se garde de définir en détail les mesures qui seront prises pour améliorer le constat, elle assure que son équipe est déjà «à pied d’œuvre avec les PDG qui sont responsables [des régions problématiques], pour faire des plans de contingence».

Elle souligne par ailleurs que le portrait n’est pas sombre partout au Québec: il y a «neuf régions où l’offre de service correspond à la demande», a-t-elle affirmé.

«Les régions où il y a plus de difficultés – et c’est pour des raisons démographique – c’est Montréal, les couronnes de Montréal et l’Outaouais», a-t-elle fait remarquer.