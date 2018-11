La voix patiente d’Helena Deland

La voix d’Helena Deland pourrait bien être celle d’une poussière d’ange, aérienne et lumineuse. Si vous parvenez à l’attraper, c’est que ses mélodies auront gagné au jeu de la patience.

Le mot patience, il reviendra souvent au cours de l’entretien. Pourquoi? «Parce que la musique, ça demande de la patience, a-t-elle dit. Quand on exerce ce métier, on réalise qu’il n’y a pas de constance. Un jour on est inspiré, l’autre non.»

Plutôt que de précipiter les étapes, l’auteure-compositrice-interprète a écarté l’idée de produire un album complet. Comme le style des uns ne raccordait pas avec celui des autres, elle a plutôt choisi de dévoiler ses extraits sur trois EP distincts.

«J’avais assez de chansons pour en faire un album, mais je trouvais que les chansons ne se supportaient pas entre elles», a-t-elle avoué.

«Le milieu de la musique est très ouvert de nos jours, alors j’en ai profité pour faire quelque chose de différent: plusieurs sorties d’albums plutôt qu’une seul.»

Après «Drawing Room» et «From the Series of Songs - Altogether Unaccompanied Vol. I & II», elle a fait paraître son plus récent à la fin du mois d’octobre. «From the Series of Songs Altogether Unaccompanied Vol. III & IV» sera lancé officiellement ce vendredi, au Théâtre Fairmont, à Montréal.

Le fait de décliner ses créations en plusieurs minialbums lui a permis d’explorer plusieurs styles musicaux qu’elle n’aurait peut-être jamais osés autrement. Maintenant qu’elle a chanté, elle sait ce qui lui va bien. Le folk, c’est lui qui l’a choisi, pas l’inverse.

Parfaite comme dans tout

De son propre aveu, Helena Deland ne fait pas les choses correctement, elle les fait parfaitement. C’est ça ou rien du tout. C’est doucement, sans rien brusquer, qu’elle est retournée à sa guitare pour composer de nouvelles pièces en vue d’un premier album complet.

«Avant l’enregistrement, j’aimerais produire une vingtaine de chansons pour avoir l’embarras du choix, a-t-elle expliqué. Je veux que ce soit cohérent, dans le son et dans le concept.» Elle aimerait d’ailleurs que l’électro trouve sa propre couleur sur cet album, aux forts accents folk épurés et féminins.

La patience sera de mise, une fois de plus, puisqu’elle ne compte pas entrer en studio avant la fin du printemps 2019.

Parfaite partout

Celle qui a étudié en littérature à l’Université du Québec à Montréal préfère l’anglais à la langue de Molière, surtout lorsqu’elle chante. Si l’anglais lui vient aisément, il lui donne assurément des ouvertures en dehors de la province. En plus d’avoir signé un contrat aux États-Unis, Helena Deland s’est occupée de la première partie du spectacle du groupe The Barr Brothers cette année, au Québec.

Elle a l’enthousiasme dans la voix lorsqu’elle en parle. «C’est sûr que j’ai des ambitions internationales! Il y a plusieurs marchés que je souhaite développer, mais ce n’est pas parce qu’on le souhaite que ça peut se réaliser», a-t-elle reconnu, avec une franchise qui saisit.