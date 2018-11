Le suspect d'un incendie criminel dans le secteur de Hull recherché

La police de Gatineau a diffusé mercredi des images d’un homme recherché pour un incendie criminel allumé il y a 10 jours, dans le secteur de Hull.

Sur les images des caméras de surveillance, on aperçoit très clairement l’individu à l’allure perturbée qui marche d’une façon singulière sur une terrasse située à l’arrière du 25, rue Laurier, le 4 novembre dernier vers 22 h 30.

On ignore toutefois où se dirige l’individu.

Au préalable, cet homme aurait été à l’origine d’un incendie criminel, mais les autorités n’ont pas fourni davantage de détails quant à ce qui a été ciblé par le suspect.

L’homme recherché semble être âgé d’une quarantaine d’années. Il est de stature moyenne et il a la peau blanche.

Au moment du crime, le suspect portait un manteau d’hiver noir ample, des lunettes pour la vue noires, un jeans noir, des espadrilles noire et grise à semelle blanche, des gants noirs et un gros sac à dos bleu et noir portant l’inscription «EF» en blanc à l’arrière.

L’homme se déplace sur un vélo de montagne blanc dont le siège est placé à la même hauteur que le guidon.

Toute personne qui reconnaîtrait cet individu ou qui détient des informations concernant cet événement est invitée à communiquer avec les policiers via leur ligne info, au 819 243-INFO (4636) option 5.