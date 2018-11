Les CHSLD sont sécuritaires, assurent les autorités de la santé

Les autorités de la santé assurent que les CHSLD sont des milieux de vie sécuritaires, même si TVA Nouvelles a pu s’introduire dans quatre établissements de Saguenay et avoir accès à des chambres de bénéficiaires.

Le résultat de notre test, effectué le 19 octobre dernier, surprend et inquiète des proches de bénéficiaires.

«Nos parents qui sont là, on veut qu’ils soient sécurité, a commenté une dame qui venait rendre visite à une résidente d’un CHSLD. Je ne voudrais pas que n’importe qui entre et sorte à volonté comme on entre au centre d’achat.»

Les autorités de la santé tiennent à rassurer la population et insistent sur le fait que les aînés sont bien protégés dans ce type d’établissement.

Les gestionnaires soutiennent faire le maximum pour assurer la sécurité des bénéficiaires, sans brimer leurs droits et faire en sorte qu’ils se sentent isolés. Un dilemme éthique, selon le CIUSSS, qui est loin d’être simple.

«Nos CHSLD, ce sont des milieux de vie où on respecte les droits des personnes à avoir accès à leur visite, à leurs parents, à leurs amis, tout en maintenant le droit à la sécurité», a affirmé le directeur général des programmes sociaux et de la réadaptation au CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault.

«Nos chefs de service dans chaque CHSLD sont très responsables, a ajouté ce dernier. On a des employés qui prennent à cœur le bien-être des résidents. La sécurité, ce n’est pas seulement de barrer des portes, c’est une dynamique organisationnelle. S’il faut sensibiliser à nouveau nos gens, on va le faire.»

Sans brimer les droits des usagers, le syndicat des préposés aux bénéficiaires croit tout de même qu’il faudrait au moins que le personnel demande aux visiteurs de s’identifier à la porte ou de mentionner quel bénéficiaire ils viennent rencontrer, avant que l’accès leur soit autorisé.

«On s’assurerait par le fait même que les usagers et notre personnel n’aient pas à côtoyer des personnes qui pourraient être mal intentionnées», a commenté le président du syndicat, Gaston Langevin.

Le syndicat des préposés aux bénéficiaires croit qu’il est possible que le manque d’employés dans les CHSLD explique le peu de contrôle à l’entrée des établissements.

Les autorités de la santé soutiennent cependant que la pénurie de préposés, qui fait fréquemment la manchette, n’a rien à voir avec cette situation

Lors d'une entrevue avec TVA Nouvelles, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, s'est dite ««extrêmement préoccupée».

Elle a annoncé que, dès jeudi matin, une consigne serait envoyée à la direction de tous les CHSLD pour qu'une procédure renforcée pour la sécurité soit mise en place.