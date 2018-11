Les entreprises s’arrachent les travailleurs en Mauricie

Il y a 100 000 emplois disponibles en ce moment au Québec. En Mauricie seulement, au moins 2000 postes sont à pourvoir.

Les entreprises s'arrachent les travailleurs, recrutent sur les bancs d'école ou à l’étranger, en plus de cibler les travailleurs plus âgés et les retraités.

La main-d'œuvre se fait rare, rendant le recrutement difficile, alors qu’on s'arrache les nouveaux travailleurs disponibles et qu'on commence à penser à ceux qui ont beaucoup d'expérience.

Frédérique Garnier est consultante indépendante. Elle affirme que «la stratégie de main-d'œuvre mentionne que les 65 ans et plus pourraient représenter jusqu'à 7 % des solutions de main-d'œuvre pour le Québec».

Les travailleurs s'approchant de l'âge de la retraite sont dans la mire des employeurs.

Capture d'écran TVA Nouvelles

S'il y a un domaine où on veut les garder à l'emploi le plus longtemps possible, c'est bien celui de la santé, où le manque d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires est criant.

Antranik Handoyan est le directeur adjoint - Attraction, rétention, planification des talents et services aux employés du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Selon lui, «les personnes qui vont bientôt quitter à la retraite ont envie de s'engager différemment, notamment pour être mentor auprès des plus jeunes».

Le président-directeur général d'une usine de fabrication sur mesure de pièces surdimensionnées, Yves Lacroix, ajoute: «C'est de l'expérience, des années d'expérience développée. Autant que possible, ceux au bord de la retraite, on tente de les garder, de favoriser le transfert d'expertise.»

Ambiance au travail

Pour les retenir, on leur offre de réduire leur semaine de travail, mais c'est souvent l'ambiance au travail qui les retient.

Denis Fleurent a 63 ans et 29 ans de service chez FAB3R. Il commence à envisager sa retraite, mais ses collègues vont lui manquer. «C'est plus la famille d'ici, je suis attaché aux gens avec qui je travaille, je ne les verrai plus, c'est un petit inconvénient quand on prend sa retraite.»

Les travailleurs plus âgés sont particulièrement appréciés dans les quincailleries. Près de 15 % des employés du Rona l'entrepôt de Trois-Rivières ont plus de 60 ans, 5 % dépassent même les 70 ans.

Ces travailleurs sont appréciés par la chaîne, comme le confirme Nadine Chiasson, directrice nationale, Acquisition de talents chez Rona. «On les cherche en grand nombre, ce sont des gens d'expérience, ils ont beaucoup à offrir aux clients et aussi aux plus jeunes employés.»

Frédérique Garnier croit que les entreprises devraient être plus souples avec leurs travailleurs plus âgés. «Si on est capable d'offrir à des étudiants un ou deux jours par semaine, parce qu'on veut les employer et qu'on veut les garder, on devrait faire la même chose avec les travailleurs plus âgés.»

Comme il arrive assez fréquemment que l’entreprise FAB3R fasse appel à des retraités pour combler des besoins temporaires, on s'organise pour maintenir un lien d'appartenance avec eux, comme le confirme Yves Lacroix. «Quand on a des activités sociales, on invite toujours nos retraités. Quand ils partent, on leur dit: "vous avez une carte chouchou, revenez en tout temps."»

Plusieurs retournent effectivement travailler après avoir pris leur retraite, mais pas à n'importe quel prix.