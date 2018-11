Les joies de l'hiver encore plus tôt dans l'est du Québec

Les conditions météo qui prévalent notamment dans l’est du Québec permettent d'accélérer le début de la saison pour les sports d'hiver. Et si cela fait le malheur des uns, nul doute que la situation fait le bonheur des autres.

Au parc du Mont-Comi, un centre de plein air de Saint-Donat, dans le Bas-Saint-Laurent, qui fonctionne depuis 1973, on peut compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où la station a ouvert ses pistes en novembre.

Le propriétaire de l’endroit, Denis Roussel, se réjouit de l’arrivée hâtive de conditions hivernales. «On commence la neige artificielle samedi qui s'en vient. Même si on n'est pas ouvert à 100%, on va avoir plusieurs pentes d'ouvertes, assure-t-il. C'est un don du ciel et on est proches du Bon Dieu. On est hauts dans les airs, fait qu'on dit: merci, mon Dieu.»

Ces conditions plaisent également au Club sportif populaire du Bas-Saint-Laurent, qui a bien hâte de voir les motoneigistes sillonner ses 195 kilomètres de sentiers.

«Pour nous, c'est fantastique parce que les fonds des sentiers, ils gèlent, souligne le président du Club, Guy Perron. On va pouvoir commencer la préparation des sentiers. On ne peut pas demander mieux pour cet hiver.»

La neige, c'est l'or blanc des Québécois et les commerçants y trouvent leur compte. C’est le cas notamment de Jean-Pierre Thibault, propriétaire de J.E. Goulet.

«Nous partons déjà du bon pied parce que je vois des clients des Îles-de-la-Madeleine. Havre-Saint-Pierre est déjà passé en fin de semaine. C'est parti déjà pour cette année. Novembre, à l'heure actuelle, on est en avance de 5 à 10%, mais octobre, on a fermé avec 15%. C'est ce qui donne déjà l'avance pour faire un très bel hiver», note avec le sourire M. Thibault.

Un constat que partage Jean-Pierre Labonté, copropriétaire de P. Labonté et fils. «C'est super bon pour les motoneiges. Nos préventes de motoneige, ça va très, très bien à date. Dans les souffleuses, c'est parti. Peut-être pas en fou, mais c'est vraiment très bon. On pourra se reparler sur les chiffres bientôt.»

Et les choses augurent bien. Si les prévisions météo se concrétisent au cours des prochains jours, l'est du Québec devrait recevoir en effet de bonnes précipitations et le temps froid devrait persister. Pour le plus grand bonheur des amateurs de sport d’hiver.

-D’après un reportage de Martin Blanchet