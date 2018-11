Montréal veut prévenir le décrochage sportif chez les femmes

La Ville de Montréal veut prévenir le décrochage sportif chez les filles et les femmes en revoyant les aménagements de ses installations sportives, par exemple en installant davantage de vestiaires universels.

«Le décrochage sportif au niveau de l’adolescence, c’est deux fois plus chez les filles, a indiqué mercredi le directeur du Service des sports Luc Denis. C’est quelque chose dont on est de plus en plus sensible dans les aménagements.»

Présent à la Commission des finances et de l’administration qui étudie le budget, ce dernier a expliqué que la Ville songe de plus en plus à aménager des vestiaires universels pour réduire les incidents et renforcer le sentiment de sécurité.

M. Denis souhaite que les gens soient confortables à l'idée de visiter ces aménagements, «par exemple en interdisant la nudité dans les vestiaires hommes-femmes, en augmentant le nombre de cabines et même en installant des caméras de surveillance dans les vestiaires parce qu’on augmente le nombre de cabines.»

Le nouveau complexe aquatique de Rosemont-La-Petite-Patrie, qui doit ouvrir ses portes en 2020, sera doté d’un vestiaire universel.«Est-ce qu’une femme va se sentir plus en sécurité lorsque sa cabine est barrée, qu’il y a des caméras? Ça va peut-être inciter plus de femmes à se déplacer pour ce centre sportif», a souligné la responsable du développement social et communautaire et des sports et loisirs, Rosannie Filato.

Réflexion plus large

Cette dernière a soutenu que l’aménagement des installations sportives est l’une des actions que peut prendre la Ville pour contrer le décrochage sportif, mais que cela fait partie d’une réflexion plus globale.

«Il faut se poser toutes les questions par rapport à l’aménagement, la sécurité, la programmation. On veut que ce réflexe-là soit là, au même titre que celui du développement durable à la Ville», a-t-elle affirmé, ajoutant que la question du sport pour les femmes était une priorité de son administration.

Montréal applique d’ailleurs depuis les derniers mois l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) à sa direction des sports, une méthode d’analyse que l’administration de Valérie Plante souhaite encourager et implanter à l’ensemble des services.