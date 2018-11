Nouvelle salle de spectacle à Matane: l'église Saint-Jérôme n'est plus une option

Le projet de nouvelle salle de spectacle à Matane ne se fera pas à l'église Saint-Jérôme, a fait savoir la Ville qui juge cette option trop coûteuse.

Il aurait fallu faire des travaux urgents pour remettre l'église en état. Il y en a pour plus de 2 millions $, sans compter les coûts de conversion du bâtiment religieux en salle de spectacle.

La Ville de Matane et les organismes culturels ont donc mis une croix sur l'église. Rappelons que la fabrique était prête à céder l'église pour 1 $ à la Ville. L'église est fermée depuis le 7 octobre et la fabrique ne sait plus quoi en faire. Chose certaine, elle ne sera pas convertie en salle de spectacle.

Une première étude a révélé en mars qu'une salle de 400 places au centre-ville de Matane serait viable. Une nouvelle étude va préciser d'ici la fin de l'année les besoins en termes de pieds carrés afin de répondre aux exigences des organismes de la région.

Déjà, Matane a la confirmation que le ministère de la Culture est prêt à payer entre 60 % et 70 % du projet. Et le centre-ville demeure le meilleur emplacement.

Alors à quand l'inauguration de la future salle de spectacle? Il faudra être patient, ce ne sera pas avant trois longues années, même dans les scénarios les plus optimistes.