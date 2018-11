Postes Canada offre 2 % d'augmentation par année à ses facteurs

Postes Canada a déposé mercredi une offre «substantielle» d'une «durée limitée» au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), dans le but de dénouer l'impasse après une troisième ronde de négociations infructueuses.

La société d'État a expliqué, par communiqué, avoir offert «à titre exceptionnel» «des augmentations salariales de 2 % par année et une prime à la signature allant jusqu'à 1 000 $» à ses employés.

Les facteurs travaillant en milieu rural et suburbain pourraient aussi voir leur salaire augmenter de 25 %, dans le but d'établir une meilleure équipe entre ces travailleurs et leurs collègues évoluant en milieu urbain, qui sont généralement mieux payés.

De nouvelles dispositions en matière de sécurité d'emploi et la création d'un fonds de 10 millions $ pour financer des initiatives conjointes font aussi partie de la proposition dévoilée par Postes Canada.

«Le comité de négociations est en train d'étudier l'offre», s'est limitée à réagir Lise-Lyne Gélineau, présidente de la section locale de Montréal du STTP, lorsqu'invitée à commenter l'offre de Postes Canada. Le Syndicat devrait se prononcer plus longuement après avoir pris connaissance de l'offre.

Ultimatum

Selon Poste Canada, l'offre déposée mercredi «vise à assurer la conclusion d'une entente de dernière heure afin de revenir à la normale pour les Canadiens à temps pour la période de pointe des Fêtes. L'offre expirera donc le samedi 17 novembre à 23 h 59.»

L'entreprise a précisé que son offre est limitée dans le temps parce qu'il sera possible de la financer «seulement si nous pouvons traiter le courrier accumulé en raison des grèves du syndicat et livrer efficacement les énormes volumes attendus dans le cadre du Vendredi fou et du Cyberlundi».

Selon Postes Canada, 260 remorques de colis et paquets attendaient d'être déchargées au centre de tri de Toronto, qui a de nouveau été visé par une grève tournante cette semaine.

«Postes Canada livre les deux tiers des articles que les Canadiens achètent en ligne», a rappelé la société d'État, qui entame ces jours-ci les semaines les plus occupées de l'année avec le Vendredi fou, le Cyberlundi et les festivités de Noël.

Mercredi, les grèves tournantes entamées en octobre par le STTP se poursuivaient dans une demi-douzaine de localités, majoritairement en Ontario.