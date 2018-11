Remorqués tous les jours à cause de pannes d’essence

Les pannes d’essence et les problèmes mécaniques se multiplient pour les autobus de la Société de transport de Montréal (STM), affectant le service aux usagers, mais multipliant aussi les factures salées pour l’organisation.

La situation est si critique que les employés d’entretien craignent la première tempête qui s’abattra inévitablement sur la métropole.

Au cœur du problème: des coupes de postes au service de l’entretien, mais aussi un gel des embauches, qui permettrait à la STM de faire des économies.

«La STM dit qu’avec les suppressions de postes [...] ils vont sauver 1M$, c’est complètement erroné», a expliqué Gleason Frenette, président du Syndicat du transport de Montréal, en entrevue avec Mario Dumont.

Selon lui, les autobus hybrides représentent un défi, puisqu’ils sont souvent en panne. Sur ces autobus, les filtres à particules s’encrassent rapidement, causant des problèmes moteurs des véhicules.

«Ce ne sont pas des équipements qui sont conçus pour les véhicules urbains, mais pour les véhicules qui font de longues routes, pas pour ceux qui font des arrêts fréquents», explique le représentant.

Les employés à l’interne se sont équipés pour les nettoyer et les entretenir, mais les problèmes persistent, notamment en raison d’un manque de personnel à l’entretien, clame le syndicat.

«Il y a eu des coupes dans les postes, des gels d’embauches. Il y a 300 hybrides qui s’en viennent, n’oubliez pas la promesse de la mairesse...»

En plus des problèmes de fonctionnement, les autobus hybrides se font vieillissants.

«Le D.G. en a parlé en entrevue, ils ont en moyenne entre 8 et 9 ans, ils sont en milieu de vie. On les garde environ 16 ans», précise M. Frenette.

606 autobus hors service

Sur les 1806 autobus de la STM, près de 606 d’entre-deux ont été hors service au cours de l’été, soit près de 30% de la flotte.

«Le taux idéal serait d’environ 15 à 16% d’immobiles», précise-t-il.

Les remorquages représentent aussi un fléau pour l’efficacité du réseau de la STM.

«Les chauffeurs n’ont pas d’indication qui leur permet de savoir s’ils ont de l’essence. Les prochains autobus qui vont rentrer, même s’ils coûtent 1 614 000$ n’ont pas de jauge à essence, à la demande de la STM!», précise le représentant syndical.

Selon lui, le ravitaillement des autobus était effectué plus fréquemment auparavant, et les employés de ce service prévoyaient les déplacements des véhicules, pour éviter toute panne d’essence.

«Avant on se débrouillait bien, on estimait, on faisait plus de ravitaillement, mais là ils ont coupé dans le personnel. Ça fait qu’on gaze moins souvent, et on va les chercher sur la route avec nos remorqueuses. »

Il y aurait entre 20 à 30 remorquages par semaine à la STM.

1000$ le remorquage

«On est obligé de donner des remorquages au privé parce qu’on ne fournit pas. Ça coûte cher au privé, on voit des factures parfois, ça coûte 1000$», assure-t-il.

Par ailleurs, il affirme que les nouveaux autobus arrivent dans les garages avec déjà des problèmes de moteur.

«Ils sont flambant neufs, et ça sort de la ligne de production!»

En raison du haut taux de véhicules immobilisés, le syndicat dit craindre la première tempête de neige.

«Normalement à ce temps-ci de l’année on est en ‘’business’’, on se prépare à l’hiver. Mais là, cette année, on n’est pas prêts du tout. [...] On est obligés de ne pas faire l’entretien préventif, on pelte en avant et là c’est en train de nous rattraper. »

***Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.***