Le débat sur les examens de santé réalisés au privé a divisé les analystes de «La Joute» Jonathan Trudeau et Régine Laurent.

Le sujet était abordé en lien avec la volonté d’Ottawa de mettre fin aux examens médicaux à deux vitesses.

Pour Régine Laurent, ce système est injuste pour les gens qui n’ont pas les moyens de payer pour obtenir une consultation plus rapidement.

À LIRE ÉGALEMENT:

Les examens privés pourraient rester

Examens au privé : Québec invite Ottawa à respecter son champ de compétence

«Qu’est-ce qu’on dit aux autres personnes? demande-t-elle. Parce qu’il y a une majorité de la population qui fonctionne financièrement de paye en paye, qui ont la même maladie, les mêmes besoins. Ils ne sont pas capables de le payer et on leur dit: Vous autres, vous n’avez pas les moyens, c’est tant pis pour vous! Ça n’a aucun bon sens!»

«Moi je veux que tous les Québécois aient accès au système de santé, qu’ils aient une chance égale d’y accéder, ajoute Jonathan Trudeau. Maintenant, s’il y a des gens au privé qui peuvent débourser, y avoir accès un peu plus rapidement et enlever la pression dans le système public, pourquoi on ne le ferait pas?»

Il se demande en outre «jusqu’où on va aller» avec ce raisonnement d’équité.

Voyez une partie de ce débat dans la vidéo ci-dessus.