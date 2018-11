Tim Hortons lance un menu pour enfants

Dans le but de concurrencer McDonald’s, Tim Hortons vient de lancer son propre menu pour enfants dans ses restaurants.

Depuis mercredi matin, Tim Hortons offre des boîtes timinis pour sa clientèle jeunesse partout au pays.

«Nous avons effectué de nombreuses recherches et sommes très fiers de lancer des produits pour enfants qui susciteront l'enthousiasme des mamans, des papas et des enfants», a indiqué le président de Tim Hortons, Alex Macedo.

Offerte au prix de 4,99 $, chaque boîte timinis permet de choisir entre un wrap au poulet, un grilled cheese ou deux lanières de poulet.

En accompagnement, le choix varie entre des tranches de pommes, des quartiers de pommes de terre, des bouchées au fruit et un Ficello avec jus, eau ou lait.

Les analystes qui suivent le titre de Tim Hortons sont d’avis que cette offensive se veut une riposte à McDonald’s qui offre un menu Joyeux Festins à sa jeune clientèle depuis des années.

Revenus en hausse

Au dernier trimestre, les ventes de Tim Hortons ont progressé de 0,9 % au pays.

Depuis la mi-juillet, Tim Hortons offre également les déjeuners toute la journée dans ses restaurants.

Au troisième trimestre, les revenus de la maison-mère de Tim Hortons, Restaurant Brands, ont totalisé 1,38 milliard $ US, en hausse par rapport à ceux de 1,21 milliard $ US du même trimestre l'an dernier.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de la société d'Oakville, en Ontario, s’est élevé à 133,6 millions $ US, soit 53 centsUS par action, contre 91,4 millions $ US, ou 37 centsUS par action, un an plus tôt.