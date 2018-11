Une clinique de prévention du diabète à l’Institut de cardiologie de Montréal

La Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal a annoncé mercredi, à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, qu’elle va mettre sur pied une clinique de prévention du diabète.

C’est grâce à un don de 450 000 $ de la Financière Sun Life que la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life amorcera ses activités dès le mois prochain au Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal, qui, rappelons-le, est le plus grand centre de prévention en cardiologie au pays.

C’est le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l’Institut de cardiologie de Montréal, qui dirigera cette clinique, qui bénéficiera de l’expertise d’une équipe multidisciplinaire comprenant une infirmière, un kinésiologue, une nutritionniste ainsi que du personnel médical, soit des cardiologues, des internistes et des omnipraticiens.

«Il est possible de prévenir le développement du diabète de type 2 ou d’atténuer ses impacts négatifs en modifiant ses habitudes, a mentionné le Dr Juneau. Le mode de vie est supérieur à la médication pour traiter le diabète, sans compter qu’il est dépourvu des effets secondaires fréquemment associés à la médication. La clinique permettra de donner les meilleurs outils aux patients pour qu’ils puissent diminuer les complications reliées à leur maladie.»

Entre 20 % et 50 % des patients hospitalisés à l’Institut de cardiologie de Montréal sont diabétiques, selon les estimations de l’établissement, qui précise que le diabète est la cinquième cause de «mortalité prématurée» dans le monde.

Le diabète cause de l’hyperglycémie et génère des facteurs de risque de santé cardiovasculaire comme l’athérosclérose, l’hypertension artérielle et la dyslipidémie. «Ceux-ci, combinés à une atteinte des petits vaisseaux sanguins par l’hyperglycémie, font que le diabète de type 2 augmente de 2 à 4 fois l’incidence de maladies coronariennes», a-t-on précisé.