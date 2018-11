Une école vouée à l’intelligence artificielle en santé à Montréal

L’intelligence artificielle joue déjà un rôle précieux en matière de santé et Montréal entend bien se positionner dans ce créneau d’avenir qui est appelé à transformer à la fois la façon d’enseigner et de gérer le système de santé.

Le CHUM et l’Université de Montréal ont annoncé mercredi la création de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM (ÉIAS), qui sera la toute première école de l’intelligence artificielle (IA) appliquée au domaine de la santé dans la Francophonie.

L'annonce s’est faite dans le cadre de l'événement Innove-Action, qui bat son plein jusqu’au 15 novembre au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM).

L'ÉIAS, qui démarrera dès janvier prochain, «a pour objectif d'accompagner et de soutenir les acteurs des systèmes de santé dans l'appropriation, l'implantation et la valorisation de l'IA, au bénéfice des équipes, des patients et de la population», a-t-on indiqué, par communiqué.

L’établissement se penchera sur l’acceptabilité sociale, légale et éthique liée à l’IA, de même qu’à la transformation des métiers, des professions, des pratiques, des équipes, de l’organisation et du système de santé, a-t-on notamment précisé.

L’intelligence artificielle permet entre autres l’analyse des données massives, «pour mieux comprendre, détecter et traiter les maladies ou encore par la robotisation».

«L'École que nous lançons [...]a comme objectif de soutenir les acteurs des systèmes de santé au sein de cette transformation en mettant à leur disposition les éléments nécessaires au changement de culture, de structure organisationnelle, de gestion et d'accompagnement des intervenants et de mesures d'impact, tout au long du processus de transformation», a dit le PDG du CHUM, le Dr Fabrice Brunet.

«Elle est la première école de l'intelligence artificielle au monde issue d'un milieu francophone à se concentrer sur le développement des capacités humaines et l'implantation en milieu réel de l'IA et permettra au CHUM et à l'Université de Montréal de rayonner internationalement, grâce à une collaboration avec plus de 100 centres hospitaliers universitaires», a-t-il poursuivi.

Selon le Dr Vincent Oliva, qui est chef du département de radiologie et de médecine nucléaire du CHUM, l’intelligence artificielle «a déjà commencé à révolutionner la médecine. Elle est aujourd'hui utilisée non seulement pour évaluer le volume cérébral pour la détection de la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour évaluer la fonction cardiaque, détecter des nodules pulmonaires et prédire des cancers. Elle va redéfinir et bonifier le rôle de l'imagerie médicale».