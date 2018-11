Une présumée victime voulait «protéger» Guillot

«Il m’a demandé de garder le plus possible confidentiel ce qui s’est passé chez lui. Je veux le protéger, c’est mon pasteur. Je ne veux pas qu’il fasse de la prison. Tous les gestes posés l’ont été sagement. Tout ce qui a été fait, il n’y a rien de mauvais.»

L’interrogatoire policier de Maxime*, l’une des six présumées victimes de Claude Guillot, a été présentée mercredi à la cinquième semaine du procès du pasteur baptiste de 68 ans.

Questionné par l’enquêteur David Gionet pendant deux heures en décembre 2014 sur les «conséquences» que lui auraient fait subir le pasteur pendant les 6 ans passés à son école clandestine, le jeune homme de 17 ans répète qu’il ne veut pas parler de certaines choses «personnelles» et «confidentielles», comme le lui a demandé Guillot.

Maxime avait quitté la résidence du pasteur quelques mois plus tôt, parce que Guillot ne pouvait plus tolérer qu’il «désobéisse» en se masturbant sous son toit, dit-il.

«Je le considère comme un père et je ne veux pas le blesser. En plus, c’est mon pasteur, je lui dois le double honneur», dit Maxime, assis avec son cartable sur les genoux.

Des «traitres»

Quand le policier évoque que selon d’autres garçons, il aurait été à une occasion privé de 11 repas consécutifs - «un record» - et aurait déjà reçu des coups et des gifles de Guillot, Maxime s’en prend à ceux qui ont dénoncé le pasteur.

«Quelqu’un l’a trahi et l’a accusé d’avoir fait des abus physiques qui sont inexistants. Ce sont des calomnies. Les gens qui ont raconté ça, ce sont des traitres», lâche le garçon.

«Par amour»

«Les conséquences étaient données avec amour, c’était pour nous aider à avancer et pour nous apprendre à obéir», répète-t-il à l’enquêteur.

Si au début de l’interrogatoire, Maxime n’admettait qu’avoir fait quelques compositions et avoir été parfois privé de dessert, à la fin, il concède difficilement avoir été frappé à quelques reprises par l’accusé, tout comme d’autres garçons placés chez Guillot.

«C’était quand je résistais beaucoup, il disait qu’il n’avait plus le choix de le faire. C’était par amour. Il voulait m’aider pour ne pas que je me retrouve à la DPJ. C’était le dernier recours.»

Quatre ans plus tard, Maxime n’a plus le même discours. Après le visionnement, il a expliqué avoir vu un garçon «qui essaie de couvrir des crimes commis à l’égard d’enfants et de sauver la peau de la personne qui les a commis», «en disant ce que cette personne voulait qu’il dise».

«Je me disais “Dieu va me juger”. Si j’en parle, je trahis Guillot et je ne veux pas aller en enfer», explique le jeune homme de 21 ans, à la barre depuis lundi. Aujourd’hui, il n’hésite pas à dire que les milliers de squats qu’il a dû compléter sous l’ordre de Guillot, qui imposait un régime «militaire», étaient «de la torture». .

Maxime, sixième et dernière présumée victime à témoigner au procès, sera contre-interrogé par l’avocate de Guillot dès jeudi matin.

Par ailleurs, les parties ont convenu avec le juge d’ajouter deux autres semaines de procès, ce qui porte le nombre total à 9.

Après la semaine qui s’achève, la cinquième, le procès prendra une pause avant de reprendre en décembre.

*Prénom fictif