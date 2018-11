5 hôtels tout inclus où votre chambre donnera directement sur une piscine

Tendance majeure dans les hôtels tout inclus dans le Sud, les chambres et suites avec accès direct à une piscine sont le comble de la relaxation. Ce luxe a évidemment un prix, mais voici cinq hôtels «relativement» abordables pour assouvir ses désirs de baignade en tout temps!

1. Iberostar Bella Vista, Cuba.

Le coloré Iberostar Bella Vista, situé sur la longue plage de Varadero, à Cuba, compte 827 chambres modernes. Parmi elles, 18 chambres au rez-de-chaussée, avec un accès direct à une piscine, pour les clients adultes. Encore une rareté à Cuba, ces chambres «swim-out» font partie de la section Élite, qui permet aux clients de jouir d’un restaurant panoramique situé au dernier étage du bâtiment principal. La vue y est bien évidemment exceptionnelle!

2. Sensatori Resort Azul Jamaica, Jamaïque

Pour seulement une trentaine de dollars par personne et par nuit de plus, les clients du Sensatori Resort Azul Jamaica peuvent passer d’une chambre Premium, avec vue sur la mer, à une chambre avec accès direct sur une grande piscine. Pour les amateurs de baignade intempestive, pourquoi s’en priver? Située sur la populaire plage de Seven Mile, à Négril, cette nouveauté de 2017 compte 285 suites, neuf restaurants et neuf bars.

3. Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda, Mexique

Qui a dit que les chambres avec accès direct à une piscine étaient réservées aux adultes seulement? C’est souvent le cas, mais pour les familles, le Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda offre plusieurs suites familiales avec accès direct à une piscine. Ce complexe propose également le concierge familial, avec un concierge qui sera aux petits soins pour tous les membres de la famille. En plus, l’hôtel ouvrira d’ici la fin de l'année le parc aquatique Splash, pour toute la famille.

4. TRS Turquesa Hotel, République dominicaine

Située sur la magnifique plage de Bavaro, à Punta Cana, le TRS Turquesa Hotel, précédemment connu sous le nom de The Royal Suites Turquesa, séduira les couples en lune de miel ou qui fêtent un évènement en particulier. Les suites juniors et les suites romance avec accès direct à la piscine offrent une escapade élégante et raffinée pour les adultes.

5. Majestic Elegance, République dominicaine

Les suites junior Majestic avec accès piscine du Majestic Elegance, à Punta Cana, donnent sur une petite terrasse. Les chaises longues sont posées sur l’herbe, juste devant une belle piscine à carreaux bleus. Cela reste une très belle option pour faire une trempette à n’importe quelle heure de la journée, proche du confort de sa chambre. Elles peuvent accueillir jusqu’à quatre personnes (deux adultes et deux enfants ou trois adultes et un enfant). Tentant, n’est-ce-pas?

* Le prix pour un forfait d'une semaine dans une chambre avec accès direct à une piscine tourne autour de 2500$ pour chacun de ces hôtels, en dehors des périodes les plus en demande comme les Fêtes ou la relâche scolaire.