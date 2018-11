Catherine Dorion compare le 3e lien à une «ligne de coke»

Après une vidéo sur le 3e lien qui a fait sursauter certains animateurs radio de Québec un peu plus tôt cette semaine, la députée de Québec solidaire Catherine Dorion a récidivé, jeudi, en comparant le 3e lien à une «ligne de coke».

«Une nouvelle autoroute, c’est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit : “ah, tiens, je vais prendre ça, je vais être moins saoul, je vais avoir de l’énergie”... sauf qu’une heure après, qu’est-ce qui arrive? Il te faut une autre ligne de coke! C’est ça notre problème en fait, c’est un problème de dépendance à l’automobile», détaille Catherine Dorion dans sa vidéo.

La députée de Taschereau explique aussi son point de vue selon lequel construire de nouvelles artères, ou les élargir, ne fait qu’encourager encore plus la population à utiliser sa voiture, les rendant dépendants à l’autoroute, ce qui a pour effet d’accroître l’étalement urbain et, ultimement, d’augmenter encore plus le trafic autoroutier.

Au final, dans quelques années, les citoyens se retrouvent au même point de départ, évoque-t-elle.

«La seule voie qui a du bon sens à long terme, c’est de se défaire de cette dépendance-là, fait-elle valoir. Au lieu de créer des incitatifs à utiliser son automobile et à s’établir très loin alors qu’on travaille au centre-ville, il faut créer des incitatifs pour d’autres moyens de transport comme des transports en commun plus rapides et moins stressants.»