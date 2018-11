Des chiens pour détendre les voyageurs à Montréal-Trudeau

Une initiative originale a récemment vu le jour à l'aéroport Montréal-Trudeau avec le déploiement d’une escouade d'animation canine. Son objectif? Divertir et détendre les voyageurs pendant qu'ils attendent leur vol.

Temps d'attente, retards, gestion des bagages: certains d’entre eux trouvent passablement stressant de prendre l'avion. Or l'Escouade Câline YUL pourrait aider à les apaiser.

Composée d'une trentaine de chiens, souvent d'ex-champions de compétition, cette escouade qui ne passe pas inaperçue se promène désormais dans l'aérogare dans les périodes de pointe pour divertir les voyageurs, qui peuvent les caresser. Leurs maîtres sont des bénévoles du centre d'adoption des animaux de compagnie.

«Une fois, on avait juste deux personnes autour de nous, puis d'un coup, il y en avait une dizaine, une quinzaine, raconte une des bénévoles de l’Escouade, Caroline Daunais. Tout le monde attendait son tour pour un selfie avec le chien. Un petit peu de câlinage!»

C'est justement parce les passagers sont souvent attirés par les chiens renifleurs en devoir dans les aéroports que le concept est né. Mais le mandat de l'Escouade Câline, qu'on reconnaît à la veste de couleur violet portée par leurs membres, est purement de bonifier l'expérience client.

«Notre rôle en tant qu'autorité aéroportuaire, c'est de nous assurer que les gens ont l'impression que leur voyage démarre un peu au moment où ils mettent le pied à l'aéroport, explique Anne-Sophie Hamel, d’Aéroports de Montréal. Donc, des initiatives comme YUL Câline, ça permet vraiment d'amener une belle ambiance.»

«Ils sont très attirés. Il y a beaucoup de voyageurs aussi qui voyagent et qui ont laissé leur propre chien à la maison, alors ça leur fait plaisir», relève Nadine Caron, éducatrice canine et comportementaliste. Reste à voir si l'expérience connaîtra du succès à plus long terme.

-D’après un reportage de Cindy Royer