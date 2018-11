Des comprimés de meth dans un casier au gym

Un homme qui aurait laissé une importante quantité de méthamphétamine dans son casier au gym pendant qu’il s’entraînait a été arrêté mercredi dans le cadre d’une opération antidrogue.

L’homme de 32 ans, dont on ne connaît pas encore l’identité, est probablement arrivé au centre avec la drogue dans son sac, comme le suppose le copropriétaire du Pro-Gym de Drummondville, Richard Poulin.

Selon Aurélie Guindon, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), les policiers ont saisi sur place une «bonne quantité» de comprimés de méthamphétamine.

L’individu, qui fréquente régulièrement le gym depuis au moins six mois, figure comme étant le principal des quatre suspects arrêtés lors de cette frappe antidrogue.

Au total, une quarantaine de policiers ont saisi environ 32 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 800 grammes de cocaïne, du cannabis et plus de 24 000 $ lors de trois perquisitions à Drummondville et à Victoriaville, dans le Centre-du-Québec.

Les nombreux clients qui s’entraînaient au Pro-Gym, mercredi après-midi, ont été surpris de voir arriver des policiers accompagnés de leurs maîtres-chiens. Les membres ont même été fouillés avant de partir.

Il revient s’entraîner

L’établissement a rouvert ses portes une fois la perquisition terminée. Le client qui venait d’être arrêté est retourné s’entraîner, en soirée, après avoir été remis en liberté, le temps de savoir si des accusations allaient être portées contre lui.

Selon M. Poulin, l’homme s’est excusé d’avoir nui au centre, qui n’a rien à voir avec ces activités illicites.

Un autre homme a été arrêté dans cette affaire et a comparu au palais de justice de Drummondville jeudi, parce qu’il aurait récolté et possédé du cannabis ainsi que des méthamphétamines, en vue d’en faire le trafic.

Situé sur la rue Hériot, l’appartement de Martin Alarie, 42 ans, aurait servi de point de vente.

Alarie se serait également fait prendre avec plus de 5000 $ d’argent lié au trafic de drogue et deux poings américains.

Une femme de 40 ans de Drummondville a également été arrêtée ainsi qu’un homme de 48 ans de Victoriaville.