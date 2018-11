Il pourrait être le tueur en série le plus «prolifique» de l'histoire des États-Unis

Un homme reconnu coupable des meurtres de trois femmes en Californie et récemment accusé d’un autre meurtre au Texas pourrait en fait être lié aux assassinats de plus de 90 personnes commis dans une douzaine d’États américains durant trois décennies.

Samuel Little, 78 ans, a fourni aux enquêteurs une multitude de détails concernant des meurtres qu’il aurait commis entre 1970 et 2005 dans une série d’États, du Texas à la Californie, en passant par l’Ohio et l’Arizona.

S’il était reconnu coupable de ces meurtres, Little deviendrait «l’un des plus prolifiques, sinon le plus prolifique, tueur en série de l’histoire des États-Unis», selon un communiqué de Bobby Bland, l’avocat du district du comté d’Ector.

En juillet, Little a été accusé du meurtre de Denise Christie Brothers à Ector, au Texas, avant d’être extradé depuis la Californie au Texas, où un enquêteur spécialisé en «cold case» a été en mesure de gagner la confiance du meurtrier. C’est dans ce contexte que Little aurait donné des détails sur les meurtres qu’il aurait commis au cours de ces 30 années.

Aussi connu sous le nom de Samuel McDowell, Little purge actuellement trois peines de prison à vie pour les étranglements de trois femmes survenus entre 1987 et 1989. Il n’avait été reconnu coupable de ces meurtres qu’en 2014. Il doit revenir en cour le 26 novembre.