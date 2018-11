India Desjardins passe le flambeau de l’écriture pour ados

Alors qu’India Desjardins rapplique avec un neuvième tome des aventures de sa bien-aimée héroïne Aurélie Laflamme – maintenant devenue jeune adulte –, ses cadettes Sarah-Maude Beauchesne et Frédérique Dufort reprennent le flambeau de l’écriture pour adolescents, non sans une reconnaissance certaine pour celle qui, n’hésitent-elles pas à affirmer, leur a pavé la voie.

«C’est sûr qu’India est l’une des pionnières pour notre génération, d’avoir soutenu un personnage aussi longtemps, d’avoir parlé à autant de monde en même temps. Ce qu’elle a fait est un immense accomplissement. Nous, on marche dans ses pas, et c’est impressionnant», a commenté Sarah-Maude Beauchesne.

«Elle a créé le genre, a renchéri Frédérique Dufort. À l’époque, il n’y avait pas de romans du genre. Il y avait toujours quelque chose de spécial par rapport à ce personnage-là, qui est ancré dans toutes nos adolescences. Des jeunes de 12 ou 13 ans le lisent encore, et c’est ce qu’on se souhaite, nous aussi...»

«C’est comme Dominique Demers qui, pour moi, a ouvert une porte très précieuse dans la littérature jeunesse, le romantisme, la langue, a ajouté Sarah-Maude Beauchesne. Moi, j’ai grandi avec "Marie-Tempête", "Les grands sapins ne meurent pas" et "Ils dansent dans la tempête".»

Le livre comme exutoire

Une franche camaraderie lie les trois auteures qui ont été réunies par l’Agence QMI dans la salle de presse du Salon du livre de Montréal, jeudi après-midi, pour parler de leur statut de plumes favorites des adolescentes.

Dans les coulisses de l’enregistrement du «Banquier Ados», il y a deux ans, India Desjardins, Frédérique Dufort et Sarah-Maude Beauchesne avaient réfléchi en groupe au titre que devrait porter le dernier tome de la trilogie «Cœur de slush», de Sarah-Maude (qui s’est finalement intitulé «Maxime»).

India Desjardins n’hésite pas à scander haut et fort qu’elle est une inconditionnelle de «L’Académie», autre offrande de Sarah-Maude Beauchesne, qu’elle déguste à la petite semaine à TVA.

Frédérique Dufort se souvient, de son côté, non seulement avoir auditionné pour le rôle d’Aurélie Laflamme au cinéma, mais d’avoir fait dédicacer ses premiers exemplaires de la série jeunesse d’India par la principale intéressée au Salon du livre de Montréal, lorsqu’elle avait 12 ans. Et son écrivaine préférée avait commis une erreur dans l’orthographe de son nom.

«Mais ça m’avait vraiment touchée, en voyant la liste de gens qui attendaient pour lui parler. J’avais eu de la compassion», s’est remémoré Frédérique, désormais âgée de 23 ans.

Toutes présentes au Salon du livre de Montréal dans le contexte des matinées scolaires, India Desjardins («Le journal d’Aurélie Laflamme – Voler de ses propres ailes»), Frédérique Dufort («Fais-le pour toi») et Sarah-Maude Beauchesne («L’été d’avant», «L’Académie», «Cœur de slush») ont fait s’allonger les files d’attente jeudi, en début d’après-midi.

«Je me demande toujours si mes mots vont avoir de l’impact. Tout à coup, un jeune vient me voir et me serre en se mettant à pleurer, et je réalise que ç’a encore plus d’impact qu’on peut croire», a raconté Frédérique Dufort, qui fait la tournée des Salons du livre depuis un an.

«C’est une belle époque pour la littérature jeunesse, a glissé India Desjardins. Il y a plein de gens qui disent que les jeunes ne lisent plus, et ce n’est tellement pas vrai!»

«Ils dévorent les livres, a abondé Sarah-Maude Beauchesne. Ils ne les dégustent pas, ils y adhèrent, ils embarquent.»

«Les réseaux sociaux sont tellement présents que le livre devient comme une thérapie, a souligné Frédérique Dufort. Le livre est un exutoire, une échappatoire de la réalité virtuelle.»

Stéphanie devient Fanny

Nouvelle venue dans l’univers ludique des récits juvéniles, Stéphanie Lapointe apprivoise pour sa part la relation qui s’établit avec ses jeunes lectrices, surtout depuis la parution des deux premiers volets de sa colorée série «Fanny Cloutier», un journal sous forme de «scrapbook» joliment illustré par Marianne Ferrer.

Une adaptation cinématographique de «Fanny Cloutier» est même déjà en cours d’écriture.

«J’avais besoin d’écrire l’histoire de cette jeune fille, avec cette personnalité. C’est comme si j’avais transposé ma sensibilité dans le corps d’une petite fille qui aurait vécu cette tragédie, de perdre sa mère et de voir son père se mettre à voyager dans d’autres pays. S’il y a une chose avec laquelle je n’ai aucune difficulté, c’est de m’asseoir et d’imaginer des histoires pour les adolescents», a expliqué celle qui est aussi réalisatrice de «Format familial» et de «Banc public», à Télé-Québec.

Le 41e Salon du livre de Montréal se poursuit jusqu’au 19 novembre.

Le Salon en bref

Tanya Lapointe et l’égalité hommes-femmes

Après avoir documenté l’arrière-scène du tournage de «Blade Runner 2049», de Denis Villeneuve, avec le beau-livre «The Art and Soul of Blade Runner 2049», Tanya Lapointe change de registre. Dans un essai à paraître le 5 décembre, «50 / 50», l’ex-journaliste se questionnera sur l’égalité hommes-femmes. Selon Antoine Ross Trempe, des Éditions Cardinal, la réflexion de Tanya Lapointe devrait «faire réfléchir et apporter un bel éclairage sur ce débat de société». Un documentaire aussi intitulé «50 / 50» sera diffusé à ICI Radio-Canada Télé dans la foulée.

Marcia et filles

Marcia Pilote a signé au total 13 bouquins, dont les deux premiers d’une nouvelle collection, «Les cahiers de Marcia», qu’elle vient de lancer. L’écriture est devenue une affaire de famille dans la vie de la communicatrice, puisque sa fille aînée, Adèle, qui est avocate et jeune maman, dévoilera son premier ouvrage, «Moi, Adèle, 30 ans – Comment je crée ma vie tous les jours» la semaine prochaine.

«Adèle a préparé sa trentaine dans la vingtaine. Chaque chapitre de son livre correspond à un âge, à ses voyages, ses études en Europe, son parcours intérieur», a illustré Marcia. Quant à Madeleine, la plus jeune fille de Marcia, elle fait partie du groupe d’apprentis chroniqueurs «Les novices», projet propulsé par le «Journal de Montréal» et QUB radio.

Une récompense pour «La lecture en cadeau»

La Fondation pour l’alphabétisation a reçu, jeudi, le prix Fleury-Mesplet 2018, pour son programme «La lecture en cadeau». Cette distinction est octroyée par le conseil d’administration du Salon du livre à une personne ou à un organisme qui contribue au progrès de l’édition québécoise. L’initiative «La lecture en cadeau» existe depuis 20 ans et promeut l’achat de livres neufs qui sont ensuite redistribués à des enfants de milieux défavorisés âgés de 12 ans et moins.