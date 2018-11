«L’Assemblée»: retour sur l’islamophobie et l’identité québécoise

Ceux qui ont manqué le débat sur les accommodements raisonnables ou qui n’ont pas été exposés à des points de vue différents à ce sujet seront ravis de voir la pièce «L’Assemblée» présentée à l’Espace Go.

Pour les autres, cette oeuvre documentaire offre des dialogues et des idées qui ont déjà été entendus, que ce soit sur l’intégration des immigrants, l’identité, le port de signes religieux (surtout le voile musulman), l’islamophobie, le féminisme ou la maîtrise du français.

Dialogue de sourds

Créée par les Productions Porte Parole («J’aime Hydro» et «Fredy»), cette pièce s’appuie notamment sur les témoignages de quatre vraies femmes rassemblées afin de pondre un texte théâtral à partir de leurs réponses sur ces multiples problématiques. Ce processus est reproduit sur scène avec des comédiennes qui jouent une Québécoise dont les parents sont Français (Pascale Bussières), une Québécoise de souche (Amélie Grenier), une musulmane voilée (Christina Tannous) et une jeune de gauche, fille de Libanais chrétiens (Nora Guerch).

Encadrées par deux intervieweurs, incarnés par Brett Watson et Alex Ivanovici qui signent aussi le texte avec Annabel Soutar, ces quatre femmes aux propos divergents se lancent dans un dialogue de sourds autour d'une table, chacune enfermée dans son discours souvent teinté par une victimisation réelle ou appréhendée.

Cette mise en scène de Chris Abraham est bien servie par des apartés, sous forme de retours en arrière ou des dialogues intérieurs, qui permettent de mieux comprendre chacun des personnages.

Bien qu’extrêmement stéréotypée, la Québécoise épaisse qui veut protéger son «patrimoine», mais qui est néanmoins ouverte à l’autre, est merveilleusement jouée par Amélie Grenier. C’est elle qui offre les moments les plus croustillants du spectacle. Christina Tannous se démarque également en jouant une musulmane pratiquante fébrile, écorchée par le regard des autres, mais qui désire quand même prendre sa place dans la société québécoise.

Un grand oubli

Cette production est très centrée sur le rapport entre les musulmans et le reste de la population québécoise, omettant ainsi la discrimination fondée sur la couleur de la peau, pourtant bien réelle et plus répandue.

L’objectif de la pièce visant à stimuler le dialogue face à face, loin des médias ou des réseaux sociaux, pour en arriver à une compréhension mutuelle est fort louable. Il manque toutefois un élément important: que fait-on de ceux qui prônent un discours d’exclusion ou xénophobe? Doit-on les laisser s’exprimer, les écouter?

À l’ère de Trump, de la Meute ou des partis néo-fascistes qui prennent le pouvoir en Europe, ce dilemme que vivent les démocraties aurait été bien plus d’actualité que de revenir sur les réflexions de certains citoyens sur le vivre-ensemble québécois.

La pièce «L'Assemblée» est présentée jusqu’au 2 décembre à l’Espace Go.