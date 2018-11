Prendre soin des bébés prématurés, et de leurs parents

Chaque année, plus de 700 enfants nés prématurément sont pris en charge par les équipes médicales du CHU Sainte-Justine. 16 médecins et 250 infirmières se relaient sans cesse auprès des nouveau-nés – et de leurs parents.

Il y a sept jours, Maude Désy-Leblanc a accouché prématurément à 30 semaines de grossesse. Sa petite Allie devait venir au monde à la mi-janvier, mais elle est arrivée plus tôt que prévu.

« On me l'a annoncé, et le lendemain, on sortait le bébé parce que, sinon, on perdait la maman et le bébé. Ça vient du fait que j'ai hérité de la prééclampsie.»

Aujourd’hui, Allie se porte bien.

Des conséquences à long terme?

Les parents d’enfants nés prématurément ont tendance à s’inquiéter parce qu'ils ne savent pas ce que l’avenir leur réserve. Néanmoins, Anne-Monique Nuyt, chef du département de néonatologie du CHU Sainte-Justine, se veut rassurante : la très grande majorité des enfants ne conserveront pas de séquelles de leur arrivée prématurée.

« Quand on fait nos tests, on voit de petites différences: tension artérielle un petit peu plus élevée, et un taux de sucre qui pourrait être un peu plus haut. Mais est-ce que ces enfants-là sont malades à 23 ans? Non. Ils sont en bonne santé.»

La docteure Nuyt cherche d'ailleurs des candidats pour poursuivre son étude, baptisée Hapi, qui porte sur la santé des adultes nés prématurément et aujourd'hui âgés de 18 à 29 ans.

Les mères, et les pères aussi

En cette Journée de la prématurité, l’accent est mis sur les pères qui sont au chevet de leur enfant.

Ginette Mantha, fondatrice de l’organisation Prema-Québec, rappelle qu’ils sont tout aussi vulnérables face à la situation. « Il faut soutenir les papas qui pleurent dans leur voiture, qui pleurent dans la douche, qui pleurent souvent en silence, seuls», insiste-t-elle.

Le père du petit Tristan, lui aussi est né prématurément à 33 semaines, en sait quelque chose. Un mois plus tard, Frédéric Dupuis est toujours « sous le choc».

Sa conjointe, Jennifer Adam, parle des hauts et des bas depuis l’accouchement. « On ne peut pas savoir ce que c’est tant qu'on ne l’a pas vécu. », dit-elle, le sourire aux lèvres et Tristan dans les bras.