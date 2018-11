Les Petites Tounes à la conquête de l'espace

Pour son septième album, le groupe Les Petites Tounes s'est inspiré de sa collaboration avec le Planétarium de Montréal.

Créateurs de chansons destinées à un jeune public, les membres de la formation ont composé la musique du spectacle «À bord du SSE-4801» présenté l'hiver dernier avant de se lancer dans l'enregistrement d'un nouvel effort, «Les Petites Tounes dans l'univers».

Sur des airs de disco, d'électro, de rock et de country, on parle d'extraterrestres, de Voie lactée, de planète et d'étoiles. Des titres comme «Je suis un extraterrestre» et «Je pars en voyage» évoquent bien l'envie de partir en orbite autour de la Terre.

L'album sera offert dès le 30 novembre. Il est déjà possible de poser l'oreille sur la pièce «Je veux une navette» à l'adresse soundcloud.com/ambiancesambigues.

Le groupe Les Petites Tounes a quelques rendez-vous sur scène prévus à son horaire avant la fin de l'année, dont le 30 décembre à l'Impérial Bell, à Québec.