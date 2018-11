Nouveau projet de gazoduc de 4,5 milliards $ au Québec

Un nouveau projet de gazoduc de 4,5 milliards $ CAN pourrait voir le jour au Québec. Le gazoduc de 750 kilomètres servirait à alimenter en gaz naturel le futur port méthanier de Saguenay.

Le projet de gazoduc, mené par le promoteur Gazoduq, partirait du Nord-est ontarien en passant par l’Abitibi et le Lac-Saint-Jean avant d’aboutir au terminal méthanier Énergie Saguenay, situé à Grand-Anse.

«C’est un projet porteur qui sera très important pour l’économie du Québec», a indiqué au «Journal» le président de Gazoduq, Louis Bergeron.

Si tout se déroule comme prévu, la construction du gazoduc long de 750 km débuterait en 2022 pour une mise en service en 2024/2025.

Le promoteur Gazoduq prévoit déposer prochainement son projet au ministère de l’Environnement afin de recevoir l’aval du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ainsi qu’à l’Office national de l’Énergie (ONÉ) pour approbation.

Selon M. Bergeron, ce projet de gazoduc «se fera avec la collaboration des communautés locales et autochtones concernées».

Une vaste démarche de consultation et d’information débutera au cours des prochains mois pour présenter le projet et de répondre aux questions des citoyens, assure-t-on.

Le gazoduc devra tenir compte de zones sensibles comme le réservoir Gouin, le lac Abitibi, le lac Saint-Jean, des aires de répartition du caribou forestier ainsi que de nombreuses aires protégées, ZEC et pourvoiries.

Le promoteur dit écarter d’emblée le passage du gazoduc dans des aires protégées et des parcs nationaux.

Investissements massifs

Ce projet de gazoduc permettra de fournir du gaz naturel de l’Ouest canadien au complexe Énergie Saguenay qui doit démarrer ses activités en 2025.

Les retombées économiques du terminal méthanier sont estimées à 810 millions $ annuellement.

Le projet Énergie Saguenay mené par le promoteur GNL Québec, qui nécessitera des investissements de 9,5 milliards $ CAN (7,2 milliards $US), prévoit exporter par bateaux 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par année vers l’Europe et l’Asie.

Une fois liquéfié, le gaz naturel occupe 600 fois moins d’espace qu’à son état «normal».

Pendant la phase de la construction, qui s’échelonnerait sur plusieurs années, le projet pourrait générer jusqu’à 4000 emplois directs sur le site, en période de pointe.

Parmi les promoteurs de ce projet de gazoduc, on note le même groupe d’investisseurs pour le projet de port méthanier Énergie Saguenay, soit les firmes américaines Freestone Capital et Breyer Capital.

James Breyer, de Breyer Capital, a mené de nombreux projets d’investissements en capitaux de risque au cours des dernières années.

Il faisait notamment partie des premiers investisseurs liés au réseau social Facebook. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 3 milliards $ US.