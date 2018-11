Patrick Roy nie les rumeurs d’un retour prochain dans la LNH

Flatté par le fait que son nom aurait recommencé à circuler dans les corridors des amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey, Patrick Roy n’a cependant pas mis de temps à éteindre la flammèche qui a jailli mercredi soir.

Selon les informations du collègue Louis Jean, de TVA Sports, «Patrick Roy serait dans la mire d'une organisation établie dans un marché majeur de la Ligue nationale» à la suite des congédiements survenus chez les Blackhawks de Chicago et des Kings de Los Angeles au cours des dernières semaines.

Bombardé de questions à ce sujet à l’issue de l’entraînement des Remparts de Québec, jeudi matin, Roy ne s’est pas défilé et a révélé qu’aucune équipe de la LNH n’est entrée en contact avec lui. Ni récemment, ni depuis le début de la saison.

«Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pour moi, ce ne sont que des rumeurs et je n’ai eu aucun appel. De deux, je suis très heureux où je suis présentement et j’ai du plaisir à travailler avec notre équipe et notre organisation. Je peux commenter ce que je veux, mais sincèrement, je n’ai rien à dire là-dessus. Je n’ai pas eu de discussions avec personne», a répondu l’ancien pilote et vice-président aux opérations hockey de l’Avalanche du Colorado.

N’empêche que l’actuel dirigeant du club junior majeur sera attentif si l’une des 30 formations de la LNH manifeste de l’intérêt à son égard. Mais dans l’immédiat, Roy a rappelé son bonheur d’avoir rechaussé ses vieilles pantoufles derrière le banc des Remparts.

«Ai-je un intérêt? Ça dépend toujours des circonstances, ça dépend toujours avec quelle organisation, ça dépend toujours des discussions que je pourrais avoir. Est-ce que j’écouterais une équipe de la LNH? J’ai toujours dit oui. J’ai toujours pensé qu’écouter était un signe d’intelligence, alors on va toujours faire preuve de ça.»