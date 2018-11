Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé un message clair aux dirigeants de Sico, qui ont annoncé hier à leurs quelque 125 employés du Québec qu’ils perdront leur emploi.

«Respectez vos obligations légales, respectez les travailleurs et travailleuses qui vont être potentiellement affectés par ce licenciement massif là et dans les meilleurs délais possible», a déclaré Jean Boulet en entrevue à «La Joute», jeudi après-midi.

M. Boulet venait de révéler que le gouvernement du Québec n’avait même pas encore reçu l’avis de licenciement collectif de la part de la compagnie, «conformément à la loi».

«Sachez que nous serons proactifs et que nous allons requérir l’information, a-t-il dit. Nous allons nous assurer que cette entreprise respecte les obligations qu’elle a en vertu de la loi québécoise.»

Le ministre a indiqué qu’il «faut s’assurer qu’un comité d’aide au reclassement soit formé le plus rapidement possible et qu’on soutienne par les services gouvernementaux québécois chacun des travailleurs et des travailleuses affectés».

Il évoque notamment des services «qui peuvent aller jusqu’à un soutien psychologique» pour ces employés qui ont appris, à quelques semaines de Noël, qu’ils étaient licenciés.

«Je pense que je peux envoyer un message positif à ceux qui seront affectés, a-t-il souligné. On va les aider, on va les accompagner, on va leur tenir la main et on va s’assurer qu’ils puissent réintégrer le marché du travail dans les meilleurs délais possible.»