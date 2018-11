«Twilight» fête ses 10 ans

Le 21 novembre 2008, un film à petit budget sort sur les écrans. À l’affiche, des inconnus tels que Kristen Stewart et Robert Pattinson. À la réalisation, Catherine Hardwicke qui s’était précédemment illustrée dans des productions indépendantes. Une décennie plus tard, la cinéaste fait le point sur «Twilight» lors de plusieurs entrevues accordées à des publications américaines.

La surprise

Personne – pas même les patrons des studios qui demandent des coupes budgétaires en plein tournage pour ne pas dépasser la somme de 37 millions $, promotion comprise! – ne s’attend au tsunami «Twilight».

«Personne n’aurait pu prévoir ce succès et l’une des raisons est qu’aucun studio ne voulait faire ce film», explique Catherine Hardwicke dans les pages de «Forbes».

Pourtant, lors de sa première journée en salle aux États-Unis, le long métrage engrange 35,7 millions $. Il rapportera 393 millions $! Ce premier volet sera suivi de quatre autres «Twilight». La franchise cumulera des recettes de 3,34 milliards $ dont 1,36 milliard seulement aux États-Unis.

Dès le début, Catherine Hardwicke exige des studios Summit la liberté de réécrire le scénario qu’ils lui ont proposé et qu’elle trouve atroce. C’est elle qui choisit Kristen Stewart, qu’elle vient de voir dans «Vers l’inconnu». Robert Pattinson? Elle le trouve presque par hasard – après tout, il a été Cedric Diggory dans «Harry Potter et la coupe de feu» – et le choisit en raison de la chimie qu’il partage avec sa covedette lors d’essais devant caméra.

Au Festival du film de Rome, qui se déroule chaque année au mois d’octobre, la cinéaste commence à subodorer le succès de ce «petit» film pour ados. «Nous faisions des séances de signatures dans une toute petite librairie et 1500 personnes faisaient la queue! Nous ne nous attendions pas du tout à ça. Nous n’avions pas de gardiens de sécurité. C’était comme être une rock star! Rob et Kristen essayaient de monter dans la voiture et c’était la folie. Nous ne pouvions même pas descendre la rue. Nous avions tellement peur! C’est là que nous avons réalisé qu’il allait s’agir d’un phénomène mondial. Pour moi, le point tournant se situe à ce moment-là.»

Au-delà de Bella et Edward...

Plus que l’histoire d’amour impossible entre une humaine et un vampire, «Twilight» initie une série de franchises pour jeunes adultes – «Hunger Games» et «Divergence» pour ne citer qu’elles –, prouvant que les femmes sont un public de taille à ne pas négliger.

Pour Matt Atchity, directeur général du site Moviefone, «Twilight» «a ouvert la voie» à des adaptations de bandes dessinées comme «Wonder Woman» ou le prochain «Captain Marvel» qui sort le 8 mars. «C’est la série qui a poussé les jeunes femmes au cinéma. Les producteurs ne peuvent plus les ignorer», explique-t-il à «USA Today».

Mais Catherine Hardwicke déplore encore l’absence de réalisatrices dans ces sagas féminines. Faisant référence aux quatre autres «Twilight», ainsi qu’à «Hunger Games» et «Divergence», la réalisatrice note qu'«aucun d’entre eux n’a été réalisé par une femme. Ça me brise le cœur. Il y a tellement de femmes qui auraient pu les faire!»

Effectuant le lien avec la franchise «Cinquante nuances de Grey» – écrite, au départ, comme de la «fan fiction» dérivée de «Twilight» –, Catherine Hardwicke mentionne Sam Taylor-Johnson et Patty Jenkins, qui rempile pour le second volet des aventures de «Wonder Woman». Ce ne sont, malheureusement, que des exceptions. «Il y a énormément de projets comme ceux-là. Ce sont des scénarios écrits par des femmes, qui parlent de femmes... et qui vont à des réalisateurs masculins. C’est constant.»

Le premier «Twilight» en chiffres

- 1 million $: le salaire de Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner.

- 3,5 millions: le nombre de trames sonores vendues.

- 8 millions: le nombre de DVD vendus.

- 75 000: le nombre de fans à avoir signé une pétition demandant à ce que Robert Pattinson n’incarne pas Edward Cullen après l’annonce de son casting.

- 5000: d’après plusieurs rumeurs, le nombre d’acteurs à avoir auditionné pour le rôle d’Edward Cullen. On murmure même que Dave Franco voulait incarner le vampire!

- 0: le nombre de fois où Taylor Lautner apparaît torse nu (et oui, il faut attendre le deuxième long métrage).

- 44 jours: la durée du tournage

- 5 MTV Movie Awards ont été décernés à «Twilight» dont celui du meilleur film et du meilleur baiser.