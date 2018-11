Un nouveau leader pour le Bloc québécois le 24 février

Le Bloc québécois aura un nouveau chef le 24 février prochain.

«Conformément au mandat qui lui a été conféré, le Bureau national a déterminé l’échéancier exact de la course à la chefferie. Il a été voté à l’unanimité que la course débutera le 14 décembre prochain et se terminera le 24 février», a déclaré Yves Perron, président du Bureau national du parti souverainiste, par communiqué, jeudi.

La date limite pour présenter sa candidature a été fixée au 15 février.

La formation souverainiste à Ottawa est sans chef, depuis le départ de Martine Ouellet qui avait quitté ce poste en juin après n’avoir récolté que 32 % des appuis auprès des membres du parti lors d’un vote de confiance.

Elle a été remplacée sur une base intérimaire par le député Mario Beaulieu.

Ce dernier a lancé au début novembre un vaste chantier de «refondation» du parti. Le Bloc souhaite consulter la population et ouvre la porte à un changement de nom, d’image et de chef. Les gens sont invités à se rendre sur le site refondation.quebec afin de soumettre leurs idées. Le parti fédéral souhaite renouveler l’ensemble de son programme.

Les élections fédérales doivent avoir lieu le 21 octobre 2019.