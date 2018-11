Un pas de plus pour de construire une usine Exceldor à Saint-Hyacinthe

La coopérative de volailles Exceldor a franchi une nouvelle étape dans son projet visant à construire une usine de transformation à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Elle s’est entendue jeudi avec les autorités de la municipalité pour acquérir un terrain qui accueillera ses installations si cette initiative voit le jour.

Mais avant d’aller de l’avant, Exceldor a mentionné qu’elle doit obtenir l’adhésion des employés de son usine de Saint-Damase, ainsi qu’une entente avec les différents ordres de gouvernement afin de financer une partie du projet.

«Nous avons évalué plusieurs sites afin de déterminer le meilleur emplacement pour construire une nouvelle usine de transformation primaire. Finalement, nous avons jugé que l'option de Saint-Hyacinthe était la plus avantageuse pour nos employés et notre organisation. Nous souhaitons maintenant que les deux conditions nécessaires à la réalisation de ce projet d'investissement majeur - le plus important dans l'histoire de notre coopérative - soient remplies», a déclaré le président-directeur général d'Exceldor, René Proulx, par communiqué.

Basée à Lévis, la coopérative possède des usines à Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Agapit au Québec ainsi qu'à Hanover en Ontario. Elle est aussi copropriétaire de trois autres entreprises dans le secteur de la volaille: Unidindon et Volailles Giannone au Québec, ainsi que Golden Valley en Ontario.

Ses marques les plus connues sont Exceldor et Butterball.

Elle emploie plus de 2350 personnes et détient un chiffre d’affaires annuel d’environ 730 millions $.