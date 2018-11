53 nouveaux projets pour «Je fais Mtl»

Cinquante-trois nouveaux projets s’ajoutent au mouvement «Je fais Mtl», qui célèbre son quatrième anniversaire.

Ces nouvelles propositions visent à accélérer le développement économique, social, culturel et environnemental de la métropole. Elles ont été retenues à la suite d’un récent appel de projets, qui s’est traduit par plus de 250 propositions reçues. Celles-ci ont été présentées vendredi en présence de 200 décideurs associés aux nouveaux comme aux plus récents projets retenus.

«La Stratégie de développement économique Accélérer Mtl est là pour soutenir l’ébullition du milieu de l’innovation et faire rayonner l’entrepreneuriat montréalais, dont fait partie la cinquantaine de nouveaux projets accueillis aujourd’hui à «Je fais Mtl»», a dit Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial et des relations gouvernementales à la Ville de Montréal.

L’économie circulaire, la participation citoyenne, la rencontre interculturelle et la mobilité durable sont les principaux enjeux auxquels carburent les nouveaux projets de «Je fais Mtl».