Après une tuerie, elle survit aux incendies de forêt

Deseriee Edman a une bonne étoile qui veille sur elle. Après avoir échappé à la mort lors de la fusillade qui a fait douze victimes dans un bar, elle a dû affronter les incendies de forêt en Californie.

Si elle a évité le pire dans les deux cas, la jeune femme et sa famille ont malgré tout perdu leur maison de Malibu.

«J'essaie de rester aussi forte que possible pour ma famille et mes amis. J'essaie de tout regarder de la manière la plus positive possible, même si c'est difficile à faire dans ce genre de situation», explique la jeune femme.

La situation aurait pu être bien pire pour Deseriee et ses proches. «La réalité, c’est que nous sommes vivants, que ma sœur a survécu», ajoute sa sœur Destiny.

La famille est reconnaissante envers Ron Helus. Le sergent, qui a perdu la vie dans la tuerie du Borderline Bar and Grill, a permis de sauver Deseriee et ainsi de garder la famille entière.

«Ce qui est arrivé à notre ville et dans ce bar, c’est vraiment tragique. C’est juste tragique», conclut Carmen Edman.