Catherine Dorion persiste et signe, malgré les critiques

Catherine Dorion n'a pas l'intention de se conformer aux attentes qu'on réserve habituellement aux politiciens, peu importe ce que les médias et les «trolls» en pensent.

De passage à l'émission Dutrizac 6 à 9 sur les ondes de QUB Radio, la députée solidaire de Taschereau a balayé du revers de la main les critiques à l'endroit de son style et de son franc-parler.

«Ce qui me fait capoter, c'est que parce que je fais de la politique, je devrais être un personnage qui ne s’exprime pas fort, qui s’exprime avec peu de couleur, qui ne bouge pas beaucoup, qui s’habille de facon à ce qu’on la remarque pas trop», a dénoncé Mme Dorion au bout du fil.

Selon elle, ce désir de voir les politiciens se conformer à des normes établies fait en sorte que les élus et les citoyens qu'ils représentent sont «condamnés à ne jamais parler fort».

«Les questions qu’on me pose c’est: "me semble que vous êtes députée, Mme Dorion, vous ne pouvez pas faire ci et ça", mais qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu’à partir du moment où on commence à avoir un peu de pouvoir politique, il faudrait qu’on se ferme la gueule», a laissé tomber Mme Dorion.

Retour sur la ligne de coke

Catherine Dorion est revenue sur sa fameuse vidéo où elle fait une analogie entre le troisième lien et une ligne de cocaïne, critiquant la couverture médiatique qui s'en est suivie.

«Tous les arguments sont là. J’ai fait de la recherche et c’est des arguments vraiment pragmatiques et intelligents, dit-elle de la vidéo. À un moment donné, je fais une comparaison le fun parce que je sais que personne ne va l’écouter s’il n’y a rien de le fun autour. Ça fait c’est que les médias et les "trolls" se pitchent la dessus et ne montrent que ça», a-t-elle souligné.