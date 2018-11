C’est parti pour le marché de Noël du Laurier Québec

L’odeur du temps des fêtes s’est fait sentir, vendredi matin, à Laurier Québec, alors que le traditionnel marché de Noël a ouvert ses portes pour accueillir ses premiers visiteurs.

Le marché, qui se tenait habituellement dans la cour centrale du centre commercial, s’est tourné vers l’ancien magasin Sears pour sa mouture 2018. Petits et grands pourront s’y rendre jusqu’au 4 janvier.

Les 35 kiosques représentent le plus vaste contingent de commerçants à s’installer temporairement à Laurier Québec durant cette période faste. La très grande majorité du marché est composée de détaillants locaux.

«On a une expérience qui est différente, qui est unique. On a plus de choix, on a de l’ambiance. C’est un environnement quand même sécuritaire. Les parents peuvent venir avec les enfants, on est capable de les accueillir. Il y a un petit bistro pour surveiller les enfants à proximité. La petite patinoire est gratuite et on prête les patins», vante le directeur de Laurier Québec, Donald Larose.

En plus de l’indémodable Royaume du père Noël, dont le valeureux personnage principal débarquera samedi, une véritable patinoire marquée du logo des Remparts de Québec meuble le vaste espace commercial. Des jeux, aires de détente et différents services à la clientèle sont aussi offerts aux visiteurs. C’est sans compter des ateliers de bricolage, une usine à bonbons, ainsi que des contes, des chants de chorale et la visite de Bonhomme Carnaval.

Travaux pas finis, pas de problème

Si Laurier Québec se prépare à sa période la plus achalandée de l’année, son directeur Donald Larose s’est fait rassurant quant à de potentiels inconvénients engendrés par les travaux de 60 M$ qui ont toujours cours.

«On a développé une expertise avec le temps, on sait ce qu’il faut faire pour que le client soit en sécurité et que ce soit propre. C’est pour ça qu’on fait des travaux de nuit», pointe M. Larose, qui a par ailleurs indiqué que l’avenir du vaste local qu’occupait Sears reste toujours indéfini.

Les travaux doivent se terminer au printemps 2020.