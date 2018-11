Le journaliste de CNN pourra retourner à la Maison-Blanche

Un juge fédéral de Washington a donné raison au réseau CNN et demande à la Maison-Blanche de rendre l'accréditation au journaliste Jim Acosta.

Le 7 novembre dernier, Jim Acosta avait perdu sa carte de presse de la Maison-Blanche après une conférence de presse tendue avec Donald Trump.

Le journaliste avait refusé de rendre son micro alors que le président refusait de répondre à une question sur sa politique migratoire.

CNN avait ensuite déposé une plainte au nom du Premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté de la presse.

La chaîne avait reçu le soutien de nombreux médias américains, y compris sa concurrente Fox News, dont plusieurs présentateurs sont pourtant des partisans assumés du président Trump.

«J'ordonne à la Maison-Blanche de réablir immédiatement l'accréditation de M. Acosta», a déclaré le juge Timothy Kelly.

Le juge justifie sa décision notamment par le fait que la Maison-Blanche n'a pas respecté les démarches habituelles pour retirer la carte de presse de Jim Acosta.

«Temporairement»

La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a confirmé que l'accréditation lui sera «temporairement» rendue.

C'est que cette injonction a un effet temporaire. L'accréditation pourrait de nouveau être retirée si l'administration respecte le processus de retrait habtiuel, mentionne le juge.

Le magistrat a cependant précisé qu'il ne s'était pas prononcé sur le fond, se contentant de répondre à un injonction d'urgence. «Je veux insister sur le fait que je n'ai pas tranché la question d'une violation du Premier amendement.»

«Aujourd'hui, la justice a clairement indiqué qu'il n'existe pas un droit absolu à accéder à la Maison-Blanche lié au Premier amendement», a laissé savoir la porte-parole de la Maison-Blanche.

En point de presse à la sortie des tribunaux, Jim Acosta a tenu à remercier ses collègues pour leur soutien au cours des derniers jours. «Au travail, maintenant», a-t-il conclu.

De son côté, la Maison-Blanche a ajouté qu'elle allait «mettre en place des règles et des procédures pour nous assurer que les conférences de presse se déroulent à l'avenir de façon ordonnée et équilibrée» et qu'il fallait «observer un certain décorum à la Maison-Blanche.»