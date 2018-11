Des objets sexuels déposés à répétition sur sa voiture

Une Montréalaise se sent harcelée par une personne «dérangée» qui dépose des jouets sexuels et des images pornographiques sur sa voiture. Elle est déçue que les policiers ne prennent pas la situation au sérieux.

«Ça a dépassé le stade de la mauvaise blague. Je suis toujours sur le qui-vive maintenant. Je me demande quelle est la prochaine étape ? Est-ce que la personne qui fait ça, qui a un problème entre les deux oreilles, va s’en prendre à moi ?» demande Annie Deschênes, très anxieuse pour sa sécurité depuis les événements.

Tout a commencé en mai, lorsqu’un catalogue de films pornographiques a été placé bien en évidence sous un essuie-glace de son auto garée au sous-sol de son immeuble à condos du quartier Pointe-aux-Trembles.

«J’ai paniqué. Ça n’a aucun sens de faire ça, je ne comprends pas le but. C’est gênant, humiliant. Et puis, je ne comprends pas pourquoi moi, en particulier, j’ai été visée», se questionne-t-elle.

La femme de 38 ans a contacté son poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un préposé lui aurait dit qu’«il n’y a rien à faire», comme il n’y a pas d’acte criminel qui a été commis.

«Mais ce n’est pas normal de ne pas se sentir chez soi dans sa propriété. Je me suis sentie impuissante. Je n’ai pas à subir ça», relate Mme Deschênes.

Vibrateur

Les gestes se sont récemment reproduits, en octobre, puis au début novembre, alors qu’un vibrateur et un godemiché ont tour à tour été mis sur son pare-brise.

Elle a rappelé son poste de quartier en octobre. Elle a reçu une réponse similaire à la première fois, puis a décidé de ne pas appeler pour le troisième événement, «de peur de les déranger».

«Je me dis que c’est la même personne. Il y a une sorte d’escalade. Moi, ça me fait vivre un énorme stress. Je bloque la porte avant d’aller me coucher et ça m’empêche de bien dormir. Je me demande qui est cette personne dérangée. Est-ce que je serais en mesure de me défendre ?» s’interroge-t-elle.

Appelé à réagir, le SPVM dit prendre ce genre de situation «au sérieux», mais a invité la victime à faire une plainte formelle.

Harcèlement

«La première chose à faire est de se rendre à son poste de quartier et de porter plainte ou d’appeler le 911. [...] Appeler au numéro général du poste de quartier, normalement, c’est plus des demandes d’information [et non des plaintes]», a expliqué Emmanuel Anglade, sergent à la division des communications.

Selon lui, de telles actions pourraient mener à l’ouverture d’un dossier.

«Ce sont des gestes qui se répètent, et elle craint pour son intégrité. C’est quelque chose qui pourrait s’apparenter à du harcèlement», dit-il.

Mis au fait de ces commentaires, Mme Deschênes compte se présenter au poste de quartier 49 afin de porter plainte pour harcèlement.