Rien ne va plus pour les communautés francophones en Ontario, alors qu’elles ont été victimes de compressions budgétaires drastiques du gouvernement de Doug Ford, une situation qui doit être dénoncée... par les anglophones du Québec!

C’est du moins ce que croit le chroniqueur Richard Martineau qui a fait valoir son point dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

À LIRE ÉGALEMENT

Un jour sombre pour les Franco-Ontariens

«Moi là la prochaine fois que des anglos au Québec vont se plaindre parce qu’ils se disent maltraités au Québec... Ils n’auront qu’à regarder de l’autre bord de la frontière ontarienne. Ils vont voir que quand on se compare... on se console», lance le commentateur.

«Moi être un anglophone au Québec, je déchirerais ma chemise et je prendrais la défense des francophones là-bas. Ils veulent être protégés ici? Il me semble qu’entre minorités, on devrait se tenir. Peut-être que comme ça, la prochaine fois que les Anglos demanderont des choses, on va les écouter avec un peu plus d’attention!»

«S’ils se foutent des francophones en Ontario, qu’ils ne viennent pas se plaindre la bouche pleine!»

***Voyez la chronique intégrale de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus***