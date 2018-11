Le géant minier Vale condamné à indemniser des tribus indigènes

Une cour d'appel brésilienne a ordonné au géant minier Vale d'indemniser à hauteur de 26,8 millions de dollars US deux tribus indigènes de l'état du Para pour les dégâts environnementaux et les atteintes à la santé provoqués par les activités de l'une de ses filiales.

La mine Onça Puma, qui extrait du nickel depuis près d'une décennie dans le sud du Para, est accusée de contaminer la rivière Cateté, une pollution qui entraîne des «conséquences sévères» sur la santé des tribus Xikrin et Kayapó et sur leurs récoltes, a précisé le tribunal dans un communiqué.

«La disponibilité des aliments» s'est réduite et les Xikrin «sont privés d'eau potable en raison de la contamination de la rivière», ajoute-t-il.

Enfants et adultes, qui se baignent dans l'eau polluée, souffrent de «démangeaisons sur le corps et ont les yeux rouges. Il existe aussi des cas de malformation foetale et de maladies graves attestées par des études», relève la même source.

Le tribunal a ordonné le paiement à chaque indigène de l'équivalent d'un salaire minimal mensuel et la suspension des activités d'Onça Puma «jusqu'à ce que l'entreprise remplisse ses obligations sociales et environnementales, en présentant des programmes d'atténuation et de compensation en faveur des ethnies affectées» par la pollution.

Contactée par l'AFP, Vale a affirmé, dans un communiqué, que la décision de la cour d'appel «n'apporte aucun fait nouveau (...) et l'entreprise introduira des recours devant des juridictions supérieures» pour pouvoir fonctionner à nouveau.

«Des avis d'experts» démontrent que les activités d'Onça Puma n'entraînent «aucun dommage pour la rivière Cateté et les communautés indigènes. L'entreprise bénéficie des autorisations nécessaires de la part des autorités environnementales locales», souligne Vale, le premier producteur mondial de nickel.