Le magasin FAO Schwarz rouvre ses portes à New York

Trois ans après sa fermeture, le fameux magasin de jouets FAO Schwarz a rouvert ses portes vendredi à New York.

Le président de la firme ThreeSixty Brands qui a acquis la marque de commerce était fier de procéder à l’ouverture officielle.

«C’est une journée historique. FAO Schwarz est de retour à New York. Ce magasin sera meilleur que jamais et il va rester ouvert», a confié à Reuters David Conn.

L’établissement de 20 000 pieds carrés est maintenant situé au Rockefeller Plaza, en plein cœur de Manhattan. En 2015, FAO Schwarz avait fermé son magasin de la Cinquième Avenue en raison notamment de son loyer jugé trop élevé.

FAO Schwarz avait été acquis par le géant américain Toys "R" Us en 2009. Le détaillant a connu de graves ennuis financiers et a été forcé à la faillite plus tôt cette année aux États-Unis.

FAO Schwarz propose de nouveaux concepts, mais des incontournables sont de retour, comme le piano géant utilisé par Tom Hanks dans le film «Big» en 1988 ou les immenses oursons en peluche.

Des clients en provenance des quatre coins des États-Unis et même du Canada ont assisté à la réouverture de l’institution.

Une étudiante du Texas a même affirmé : «C’est la journée la plus magique de mon existence. C’est comme un rêve».

FAO Schwarz a été fondé en 1862 à Baltimore par un immigrant allemand du nom de Frederick August Otto Schwarz.