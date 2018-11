Les employés d’entretien de la STM ont débrayé illégalement

Les moyens de pression exercés jeudi par des salariés de la STM, membres du Syndicat du transport de Montréal (CSN), sont illégaux, a fait savoir vendredi le Tribunal administratif du travail qui ordonne que cessent tous ces moyens de pression.

La veille, les mécaniciens, électriciens et autres employés des centres de transport et ateliers ont cessé de travailler de façon concertée, à 12h30. Le travail a finalement repris, mais la direction de la STM a demandé une ordonnance de retour au travail.

À l’issue de la séance de conciliation, le juge administratif Guy Blanchet a déclaré illégales les actions des syndiqués.

«Le Tribunal ordonne [...] au Syndicat de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les salariés fournissent les heures de travail normales et requises par l'employeur, en exécutant toutes et chacune de leurs tâches usuelles, et de s'abstenir de participer à toute cessation concertée de travail», peut-on lire dans un communiqué.

En outre, le juge a fait savoir que la décision a été déposée au greffe de la Cour supérieure, ce qui «lui confère le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et [que les parties] sont conséquemment susceptibles d’outrage au Tribunal en cas de contravention».

La grève de jeudi intervient alors que les deux parties ont prolongé de 60 jours leur période de médiation pour la négociation de la convention collective.

Jeudi, le Syndicat du transport de Montréal a dénoncé une sortie du directeur général de la Société de transport de Montréal, Luc Tremblay.

«Le directeur général met tous les problèmes de pannes sur le dos des employés, mais on n'a rien à voir là-dedans», a affirmé Gleason Frenette, président du syndicat.

«Les accusations de la direction ont déclenché un mécontentement généralisé dans plusieurs garages et ateliers de la STM, ce qui a affecté la prestation de travail, a ajouté le syndicat. Nous affirmons cependant que le syndicat n'a jamais lancé de mot d'ordre aux travailleuses et aux travailleurs pour cet après-midi. Il s'agit d'un mouvement spontané. Le syndicat a demandé à ses membres de reprendre le travail normalement pour que les quarts de soir et de nuit se passent sans contretemps.»