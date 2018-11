Montréal s’est réveillée en hiver vendredi matin, mais les équipes de déneigement sont prêtes, assure la Ville.

«On est en opération complète: ça veut dire que tous nos employés et nos appareils sont sur la route», a confirmé le porte-parole Philippe Sabourin, en entrevue au Québec Matin.

Cela représente 1000 appareils et autant d’employés qui s’attellent, depuis 4h ce matin, à garder sécuritaires 6000 kilomètres de trottoirs et 4000 kilomètres de chaussée en déblayant et en épandant des abrasifs.

Une attention particulière est accordée aux rues en pente. «Ça va bien, je viens de le vérifier: [elles sont toutes] sur l’asphalte», a indiqué M. Sabourin.

En attendant un retour à la normale, la Ville invite les Montréalais à utiliser le transport en commun. Autrement, il faut s’attendre à ce que les déplacements s’effectuent au ralenti, et prévoir au moins un 15 minutes de plus pour arriver à bon port.

«On va travailler jusqu’à la fin des précipitations. Quand la tempête va être derrière nous, on aura besoin de 8 à 12 heures pour compléter l’opération.»

Que les familles dorment tranquilles: tout sera beau pour la parade du père Noël, qui défilera samedi sur la rue Sainte-Catherine, insiste M. Sabourin, en souriant.

Il rappelle du même coup qu’en 20 ans, la Ville a eu seulement une fois à faire du chargement de neige au mois de novembre.

La «première chute de neige significative de la saison», selon Environnement Canada, devrait laisser des accumulations de 10 à 15 centimètres de neige dans la région métropolitaine.