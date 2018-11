Les skieurs seront servis

Pendant que certains critiquent l’arrivée précoce de l’hiver cette année, les skieurs eux ont de quoi se réjouir, alors que les stations de ski de la région ouvriront presque à plein régime au cours des prochains jours.

Même si aucune ouverture ne se fera plus tôt qu’à l’habitude cette année, on peut d’ores et déjà affirmer que les skieurs et planchistes auront un plus grand terrain de jeu en début de saison.

«Les astres sont bien alignés» pour la période des Fêtes, qui représente près de 25% de la saison, affirme la porte-parole de l’Association des stations de ski du Québec, Josée Cusson.

En plus des importantes accumulations de neige tombées au cours des derniers jours, le temps froid est favorable à l’ouverture d’un bon nombre de pistes. Les canons à neige fonctionnent jour et nuit depuis au moins une semaine dans toutes les stations de ski de la région.

«Habituellement, on ouvre les stations [du Mont Sainte-Anne et de Stoneham] avec une ou deux pistes du côté nord et l’enneigement n’est pas toujours facile, mais cette année, avec le froid, on devrait en ouvrir plus», affirme Caroline Leclerc, porte-parole du Mont-Sainte-Anne et du centre de ski Stoneham.

La neige, «la meilleure publicité»

Les premières bordées étant vraisemblablement là pour rester ont de quoi motiver les amateurs de glisse, estiment les directeurs des stations de ski interrogés par Le Journal.

«Il y a de la neige en ville et on le sent. Les gens nous posent des questions, ils appellent, ils ont hâte que ça ouvre», mentionne Mario Bourassa, directeur de la station de ski Le Relais. «La meilleure publicité pour les stations de ski, ça reste la neige qui tombe du ciel», poursuit-il.

Ski de fond aussi à l’avance

Pour une première fois en sept ans, le Centre de ski de fond du Mont-Sainte-Anne ouvrira ses dix kilomètres de sentiers aujourd’hui et demain, soit trois semaines plus tôt que l’an dernier. «Notre défi est que c’est uniquement de la neige naturelle sur les pistes de ski de fond», précise Mme Leclerc. Une ouverture précoce qui pourrait avoir des retombées économiques importantes, affirme-t-elle.