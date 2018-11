Loisirs à Rimouski: fini les rabais pour les moins de 60 ans

Fini les rabais pour les aînés de moins de 60 ans qui s'inscrivent aux activités de loisir à Rimouski. La Ville a décidé de repousser l'âge d'admissibilité de 55 à 60 ans. Une mesure qui fait beaucoup réagir.

«Ça fait au-dessus de 20 ans que je fais ça, ici, et je vois des besoins grandissants chez nos personnes âgées et si tu grimpes les prix, ben je les vois fouiller dans le fond de leur poche et avoir de la difficulté», a souligné le président du Cercle culturel de L'Amitié de Rimouski, Gilbert Rivard, un centre qui offre plusieurs activités aux 45 ans et plus.

La Ville indique avoir fait une étude pour en arriver à la conclusion que cette tranche d'âge pouvait absorber le coût des différentes activités de loisir.

Rimouski s'est notamment comparée à d'autres villes semblables comme Rivière-du-Loup pour savoir à quel âge s'appliquait ce rabais ailleurs.

«On a évalué surtout le créneau entre 55 et 59 ans, dont la grande majorité travaille encore. Nous sommes venus à la conclusion que leurs capacités financières faisaient en sorte que l'on pouvait facilement commencer les rabais additionnels à partir de 60 ans comme plusieurs autres villes le font au Québec», a expliqué le maire de Rimouski, Marc Parent.

La Ville s'est aussi fiée à sa capacité de payer. «C'est sûr que l'on pourrait donner la gratuité aux aînés, mais quelqu'un d'autre va devoir payer. Est-ce qu'on va, à ce moment-là, imposer davantage les jeunes familles, qui, elles, ont probablement des pressions financières encore plus importantes?» a-t-il demandé.

Alors que l'on recommande à nos aînés de bouger, pour vieillir en santé, plusieurs pensent que ce changement représente un pas en arrière.

«Les gens qui commencent à faire de l'exercice, on voit tout de suite les bienfaits et, surtout, ils continuent, donc ce serait dommage que les gens ne viennent pas parce qu'ils sont trop serrés», a souligné la professeure de Zumba pour les aînés Julie Demers-Pelletier.

«Si c'est trop cher, on y va une fois plutôt que deux et pour certaines personnes même une fois c'est assez dispendieux pour eux», a dit une citoyenne qui s'oppose à ce changement.

D'autres citoyens qui ont refusé de commenter devant la caméra ont toutefois indiqué qu'ils comprenaient les motivations de la Ville.

Reste maintenant à voir si les craintes de certains citoyens vont se confirmer et avoir un réel impact sur les inscriptions.