Ouverture de la nouvelle École Bensadoun de commerce au détail

La nouvelle École Bensadoun de commerce au détail (EBCD) de l’Université McGill, à Montréal, s’attaque à l’enjeu des ventes en ligne, dont la croissance accélérée ne se dément pas et menace l’écosystème commercial québécois.

La cohorte initiale du programme de baccalauréat en commerce spécialisé en gestion de la vente au détail a été admise cet automne, a-t-on précisé vendredi, par communiqué, à la suite de la fondation de l’établissement en mars dernier.

Des programmes de maîtrise et de doctorat en gestion seront déployés au cours des deux prochaines années. Quant aux programmes destinés aux cadres, ils s’articuleront dès l’an prochain autour de séminaires spécialisés et de formations sur mesure.

«J’ai espoir qu’en travaillant de concert avec les acteurs de l’industrie et en tirant pleinement profit de la diversité et de l’étendue de la recherche réalisée à McGill dans des domaines tels que la comptabilité et la finance ainsi que la psychologie, l’intelligence artificielle, les neurosciences et le développement durable, nous réussirons à réinventer l’avenir de la gestion du commerce au détail», a indiqué pour sa part Aldo Bensadoun, président du conseil d’administration du Groupe Aldo.

Soulignons que la Fondation de la famille Bensadoun a effectué en mai 2017 un don initial de 25 millions $ pour soutenir l’ouverture de l’École Bensadoun de commerce au détail. Un Cercle des fondateurs a ajouté 7,5 millions $ à cette somme. Celui-ci est notamment composé d’Alimentation Couche-Tard, Apparel Group, Vêtements Peerless, La Fondation Rossy, Saputo, Walmart, Ancapa GmbH (famille Stent-Torriani), CGI, le Groupe Birks et CloudRaker. Ivanhoé Cambridge et Nespresso se sont joints récemment à l’initiative.

«Le don visionnaire d’Aldo Bensadoun permettant la création de l’École Bensadoun de commerce au détail offre à McGill une occasion unique de participer de façon déterminante à l’essor du secteur à l’échelle mondiale», a dit Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l’Université McGill.

«Nous doterons nos étudiants des outils, des connaissances et des compétences nécessaires pour répondre aux exigences actuelles de l’industrie du commerce au détail, mais également pour façonner son avenir. En conjuguant nos efforts, nous pouvons inciter le secteur à innover de manière à soutenir la création d’emplois et d’entreprises, tout en favorisant la consommation responsable et le bien-être de nos sociétés», a-t-elle ajouté.