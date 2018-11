Peu d’auteurs québécois réussissent à vivre de leur art

L'industrie du livre occupe une place importante dans le paysage culturel québécois, mais ça demeure un défi de tirer son épingle du jeu, dans ce milieu.

Un livre est considéré comme un best-seller quand on réussit à en vendre entre 3000 et 5000 exemplaires.

Le résultat, c’est qu’il y a peu d'auteurs qui parviennent à vivre de leur art: 78% d'entre eux ont un second emploi.

Malgré tout, ils sont plus de 2000 auteurs au Salon du livre de Montréal, à aller à la rencontre de leurs lecteurs.

Cette année, par exemple, il y a Dany Laferrière, membre de l’Académie française.

Parmi les invités d'honneur, notons les romanciers français Bernard Werber ou Marc Levy, et d'autres stars encore, comme Élise Gravel, très courue chez les enfants.

«J'essaie de leur faire une vraie belle dédicace pour qu'ils en aient pour leur temps d'attente», explique l’auteure jeunesse.

Le salon espère bien dépasser le nombre de 119 000 visiteurs atteint l'an dernier. C'est bien parti puisque l'entrée était gratuite pour la journée d'ouverture mercredi.

«Ca permet à des gens qui ne viennent pas de découvrir le Salon du livre, de voir c'est quoi de l'intérieur», explique Olivier Gougeon, directeur général de l’événement.

Depuis le début de l'année, les ventes de livres ont légèrement fléchi au Québec à 303 millions de dollars, mais la tendance n’a rien d'inquiétant.

Autre constante, les ventes dans les librairies indépendantes vont mieux ici qu'ailleurs. C'est là que le lecteur arrive à se repérer parmi les 5000 à 6000 nouveautés publiées chaque année ici.

Si les ventes de livres au Québec se maintiennent bon an mal an, l'avenir du livre québécois se situe vers l'exportation.

«On est présents sur les grandes foires internationales, à Francfort, à Paris, à Bruxelles, et on fait beaucoup d'accueil d'éditeurs étrangers ou d'acteurs étrangers. C'est la plus belle vitrine qu'on a ici pour le livre québécois», estime Richard Prieur, de l’Association nationale des éditeurs de livres.