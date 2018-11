Postes Canada suspend le courrier de l'étranger

Le syndicat des facteurs canadiens, en grève alternée depuis près d'un mois, a rejeté vendredi la dernière proposition salariale de Postes Canada qui, face à l'impasse, a suspendu l'arrivée de courrier venant de l'étranger.

La société d'État avait soumis mercredi une nouvelle offre de convention collective au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) que ce dernier a jugé «non satisfaisante».

Le syndicat a donc décidé «de ne pas consulter ses membres» sur cette position et de poursuivre le mouvement social, a-t-il déclaré à l'AFP.

Les facteurs de Postes Canada ont déclenché le 22 octobre une «grève tournante» occasionnant une suspension temporaire des livraisons de courrier dans quelques grandes villes à la fois. Ce mouvement a déjà provoqué plus de 200 interruptions de service.

Face à ce blocage, Postes Canada a «été forcé de demander aux administrations postales à l'échelle internationale, y compris l'administration postale des États-Unis, de ne plus expédier d'articles jusqu'à ce que les retards soient réglés», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la société.

Le courrier non distribué s'accumule à travers tout le Canada, deuxième plus vaste pays de la planète: à Toronto, 260 semi-remorques attendent d'être vidés de leurs lettres et colis, et à Vancouver, plus d'une centaine.

Plusieurs enseignes, dont le géant du commerce en ligne eBay, ont demandé cette semaine l'intervention du gouvernement fédéral de Justin Trudeau, alors que commence la période très animée des achats pour les fêtes de fin d'année.

La semaine dernière, Justin Trudeau avait averti que son gouvernement mettrait un terme à cette grève si les parties ne réussissaient pas rapidement à s'entendre à l'approche de Noël.

Le gouvernement pourrait faire adopter une loi forçant un retour au travail des facteurs et imposant ses propres conditions de travail aux parties.

Le syndicat des facteurs réclame notamment de nouvelles embauches afin de répondre à la hausse de 30% des livraisons de colis, liée à l'explosion du commerce en ligne qui devrait d'ailleurs encore augmenter avec la légalisation du cannabis récréatif au Canada depuis le 17 octobre.