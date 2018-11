Sept-Îles veut finalement se doter d’un complexe multisport

La Ville de Sept-Îles écarte la possibilité de construire une glace supplémentaire sur son territoire. Elle opte maintenant pour un projet d’un complexe multisport avec une seule glace, des plateaux sportifs et un terrain de soccer intérieur.

Selon le maire Réjean Porlier, une analyse plus détaillée des besoins des organisations sportives révèle que la construction d’une troisième glace n’est pas nécessaire, du moins, à court et à moyen terme.

Au cours de la dernière année, la Ville planchait sur un projet de construction d’un aréna de deux glaces pour remplacer l’aréna Conrad-Parent, une infrastructure désuète datant du début des années 1960.

Une demande de subvention avait été adressée en février dernier au gouvernement du Québec pour réaliser ce projet évalué à 30 millions $, ce qui lui a été refusé.

La Ville revient à la charge avec un projet qui prévoit la construction d’une seule glace.

«Les choses ont bougé. Une des choses qui ont bougé, c’est le hockey mineur, a dit Réjean Porlier. Un tournant est en train de se prendre. De plus en plus, ça va être du hockey scolaire, donc, l’utilisation des arénas en plein jour, ce qu’on ne faisait pas avant. Il y avait des plages horaires qui n’étaient pas utilisées en plein jour et qui, maintenant, seront utilisées. Ça change beaucoup la donne au niveau de l’utilisation de l’aréna.»

La priorité de la Ville est maintenant de construire un complexe avec une glace, des plateaux sportifs pour la pratique de divers sports, dont le tennis. La Ville examine aussi la possibilité d’aménager un terrain de soccer intérieur.

Une firme d’architecte a été mandatée pour évaluer diverses options. À la lumière de ce rapport qui devrait être déposé en décembre, la Ville fera un choix «stratégique et économique».

L’administration municipale souhaite déposer son projet aux deux paliers de gouvernement le printemps prochain afin de bénéficier d’un programme d’infrastructures couvrant les deux tiers du projet.