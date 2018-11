«Si j'avais pas arrêté de boire, je serais mort»

Interviewé par Sophie Durocher dans le cadre du lancement de son deuxième album musical, l’animateur Denis Lévesque a avoué avoir connu des problèmes de consommation il y a une trentaine d’années.

Admettant d’entrée de jeu qu’il est sobre depuis 33 ans, Denis Lévesque a raconté qu’après le suicide d’un ami, il s’est rapproché de ses émotions (en assumant davantage son côté «artiste», notamment) ce qui lui permet maintenant de faire de la télévision différemment.

Cette déclaration a fait réagir l’animatrice de On n’est pas obligé d’être d’accord, qui a rétorqué: «Est-ce que tu es en train de dire que si tu n’avais pas été alcoolique tu ne serais pas l’intervieweur que tu es aujourd’hui?»

«C’est sûr», a rétorqué Lévesque. «Et d’ailleurs, si je n’avais pas arrêté, je serais mort. Je ne serais pas intervieweur, point», a-t-il confié cet après-midi, en direct sur QUB Radio.

Stupéfaite par la gravité de cette affirmation, la chroniqueuse culturelle a fait répéter l’animateur-troubadour: «Si tu n’avais pas arrêté de boire, tu serais mort?»

«En tout cas, j’ai des amis qui le sont», a alors témoigné Lévesque.

Réécoutez l'entrevue de Denis Lévesque à On n’est pas obligé d’être d’accord:

(le passage sur son alcoolisme est à la 20e minute)

Invité par Durocher à donner un conseil aux auditeurs qui pourraient avoir des problèmes d’alcool, Denis Lévesque a souligné l’importance de lâcher prise.

«Il faut d’abord accepter qu’on a un problème. L’ami que j’ai perdu n’a jamais accepté», a-t-il confié. «Lui, il a vogué de rechute en rechute et bon, un moment donné, il a pris trop de médicaments et il est parti. Moi, ce que je dis, il faut lâcher prise. Une fois que tu as lâché prise, tu dis: “c’est vrai, je suis malade”. Tends la main et demande de l’aide».

Rappelons que Denis Lévesque était invité à l’émission de Sophie Durocher pour faire la promotion de son deuxième album Ça va aller, qui sera lancé demain, le vendredi 16 novembre.

Il présentera son spectacle au Capitole de Québec, le 4 avril 2019. Il jouera ensuite le 11 avril à l’Impérial de Montréal. Les billets seront mis en vente le samedi 17 novembre­­­. D’autres villes seront annoncées ultérieurement.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE:

► Le grand chemin

Toxicomanie, jeu excessif, cyberdépendance

www.legranchemin.qc.ca

514 381-1218

► Ligne d'intervention en prévention du suicide:

Disponible partout au Québec

1 866 APPELLE (277-3553)

► Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

► Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266