Trump annonce qu'il a fini de rédiger ses réponses

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi qu'il avait fini de rédiger ses réponses aux questions du procureur spécial Robert Mueller chargé de la délicate enquête russe.

«J'ai répondu aux questions très facilement», «je n'ai pas besoin d'avocats pour ça», a déclaré à la presse Donald Trump. «Je viens de terminer», mais les réponses n'ont «pas encore été transmises», a-t-il précisé.

«Il faut toujours faire attention quand on répond à des gens qui ont des mauvaises intentions», a toutefois ajouté le milliardaire républicain, critiquant pour la énième fois une «chasse aux sorcières» sans fondement.

L'enquête du procureur spécial porte sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump.

Elle suscite une profonde irritation chez le président, qui se dit victime d'une machination orchestrée par l'opposition démocrate.

«Il n'y a pas eu de collusion», a-t-il encore martelé vendredi. «L'enquête n'aurait jamais dû avoir lieu, on a gaspillé des millions et des millions de dollars».

La veille, il avait de nouveau publié une série de tweets rageurs sur le sujet. «UNE CHASSE AUX SORCIÈRES ABSOLUE COMME AUCUNE AUTRE DANS L'HISTOIRE AMÉRICAINE», avait-il écrit de bon matin sur le réseau social, qualifiant de «cinglés» les enquêteurs.

Interrogé sur les motifs de cette saillie, il n'en a pas cité, évoquant juste une «continuation».

Certains commentateurs jugent que le président est nerveux parce que le procureur Mueller pourrait bientôt boucler son enquête.

Mais Donald Trump a affiché vendredi sa sérénité. «D'après ce que j'entends, (l'enquête) touche à sa fin. Je suis sûr que tout va bien se passer», a-t-il assuré.

En un an et demi, les investigations de Robert Mueller ont mené à l'inculpation d'une trentaine de personnes ou entités américaines et russes, notamment de certains anciens conseillers de M. Trump.

La semaine dernière le président a limogé son ministre de la Justice Jeff Sessions et l'a remplacé, de manière intérimaire, par Matthew Whitaker, qui avait dans le passé repris à son compte les critiques du président contre l'enquête russe.

Or, le ministre de la Justice a l'autorité hiérarchique sur le procureur Mueller. L'opposition et quelques républicains ont craint que le remaniement ne vise à reprendre la main sur l'enquête, alors qu'elle entre dans sa phase cruciale.